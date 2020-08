Fehrbellin

Die Bauarbeiten rund um die Autobahnabfahrt Fehrbellin haben in den kommenden Woche Folgen für mehrere Buslinien. Ab nächster Woche wird sich in Fehrbellin einiges ändern.

Voraussichtlich von Mittwoch, 12. August, an ist die Landesstraße von der Autobahnabfahrt in Richtung Fehrbellin dicht. Weil die Fahrbahn saniert werden muss, steht dort bis September nur eine Fahrspur zur Verfügung, heißt es von der Havellandautobahn-Gesellschaft, die für den Umbau der A 24 und damit auch der Anschlussstelle Fehrbellin zuständig ist.

Autos aus Fehrbellin in Richtung Autobahn und Tarmow können die Straße weiterhin benutzen. Nur Fahrzeuge, die in den Ort wollen, müssen eine Umleitung durchs Gewerbegebiet nehmen. Die Autobahnauf- und -abfahrt ist von den Behinderungen nicht betroffen.

Busse von und nach Linum und Königshorst sind betroffen

Auswirkungen haben die Bauarbeiten unter anderem auf die Plusbus-Linie 756 von Neuruppin über Fehrbellin nach Linum. Nur diejenigen Busse, die laut Fahrplan nicht bis Linum weiterfahren würden, enden ab 12. August an der Haltestelle Fehrbellin Siedlung. Die meisten anderen Busse der Linie 756 und 757 halten nicht in der Berliner Allee und an der der Siedlung. Für sie wird eine neue Haltestelle im Fehrbelliner Gewerbegebiet eingerichtet.

Damit die Kinder morgens besser zur Schule und nachmittags sicher nach Hause kommen, halten an Schultagen drei Busse zusätzlich an den Stationen Berliner Straße und Siedlung.

Morgens fährt um 7.12 Uhr ein Bus der Linie 757 aus Königshorst über die Station Fehrbellin Siedlung zur Grundschule. Um 11.21 Uhr und 12.21 Uhr starten Busse der Linie 756 an der Fehrbelliner Grundschule in Richtung Linum.

Diese Busfahrpläne gelten zunächst bis 11. September.

Von Reyk Grunow