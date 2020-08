Fehrbellin

Völlig neu gebaut wird in diesen Tagen die Zufahrtsstraße von der Autobahnabfahrt Fehrbellin in den Ort. Zwischen dem neu angelegten Kreisverkehr und der Tankstelle am Ortseingang von Fehrbellin ist die Landesstraße deswegen zurzeit gesperrt.

Die private Havellandautobahn-Gesellschaft schafft eine neue, ordentliche Verbindung von der Ortsdurchfahrt zum Kreisel. In den vergangenen Monaten gab es dort nach dem Umbau der Anschlussstelle Fehrbellin nur eine provisorische Verkehrsführung zwischen Warnbaken und gelben Fahrbahnlinien.

Die Arbeiten sollen laut Autobahngesellschaft bis 4. September beendet sein. Bis dahin werden Fahrzeuge durchs Gewerbegebiet umgeleitet.

Von Reyk Grunow