Gleich drei Brücken im Bereich von Wustrau und Altfriesack will das Land demnächst reparieren. Laut Steffen Streu, Sprecher des Landesbetriebs für Straßenwesen, sollen dabei Beton- und Asphaltteile sowie Fugen an den Überführungen in Angriff genommen werden. Das Unternehmen lässt zudem Geländer erneuern. Alle betroffenen Brücken liegen entlang der Landesstraße 164 und werden für die Zeit der Arbeiten halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über Ampeln gesteuert.

Arbeiten starten Ende August

Los geht es mit der Brücke über den Mühlenrhin in Altfriesack. Dort wird die Fahrbahn ab Montag, 30. August, bis Freitag, 3. September in Schuss gebracht. Die Überführung über den Schleusenkanal in Altfriesack ist vom 6. bis 10. September dran. Während der Bauarbeiten in Altfriesack müssen die Fußgänger und Radfahrer die Straßen Zur Zugbrücke und Fischerdorf nutzen.

Die Arbeiten an der Brücke über den Wustrauer Rhin in Wustrau beginnen am Montag, 13. September. Sie sollen am Freitag, 24. September, abgeschlossen sein. Die Fußgänger müssen in dieser Zeit auf die Fußgängerbrücke ausweichen. Radfahrer können die Überführung weiter nutzen.

