Fehrbellin

Grün. Rot. Blau. Drei senkrechte Farbstriche mit jeweils einem Symbol für Natur, Kultur und Wasser sollen künftig das neue Logo der Gemeinde Fehrbellin bilden. Es wird unter anderem auf touristischen Werbematerialien zu sehen sein, die derzeit entwickelt werden.

„Das neue Logo ist zeitgemäßer“, sagt Andrina Loewe, die seit Anfang Juni im Rathaus für Tourismus, Marketing und die Betreuung der Homepage zuständig ist. Das 2005 entwickelte bisherige Logo sei zu überladen und unruhig. „Wir haben mit der Rhinluch-Runde etwas Einmaliges“, so Loewe. Wolle Fehrbellin die Tour auch erfolgreich vermarkten, sei es hilfreich, das Logo aufzufrischen. „Es geht um Wiedererkennbarkeit.“

Schneller verständlich

Fehrbellins Gemeindevertreter hatten dem neuen Logo auf ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich zugestimmt. „Man hat nicht viel Zeit, Aufmerksamkeit zu erhaschen“, sagte Martin Schröter (Bündnis 90/Grüne). Die drei favorisierten Farbbalken ermöglichten eine „leichtere Orientierung“. Michael Stolle (Starke Dörfer) dagegen hätte das aktuelle Logo dagegen gerne behalten: „Es ist nicht veraltet.“

Auch die Internetseite der Gemeinde soll sich verjüngen und übersichtlicher werden. Ein Wittstocker Büro hat den Fehrbelliner Online-Auftritt bereits überarbeitet. „Er soll jetzt programmiert werden“, sagt Bürgermeister Mathias Perschall. Nutzer sollen sich voraussichtlich ab September auf einer Seite informieren können, die „viel, viel aufgeräumter“ ist als die aktuelle Version. Zugleich sollen Besucher von dort auf eine neue Tourismusseite gelangen, die Attraktionen in der Region vorstellt und für einen Besuch in der Gemeinde wirbt.

Langfristig sei geplant, die Gemeindeseite mit zusätzlichen Funktionen aufzurüsten, so Perschall. So soll es dann etwa möglich sein, sich in ein Bezahlsystem zu klicken. In einigen Jahren könnte es zudem eine eigene Gewerbeseite geben.

Zieten-Rundwanderweg: Marketing-Fachfrau Andrina Loewe, Bürgermeister Mathias Perschall und Museumschef Andreas Bödecker waren dort bereits unterwegs. Quelle: Regine Buddeke

Fehrbellin entwickelt derzeit eine neue Tourismusstrategie. So hatte die Gemeinde zuletzt einen 30 Kilometer langen Kanu-Rundkurs durchs Rhinluch mit Umtragestellen ausgerüstet. Vor Kurzem waren zudem der 5,8 Kilometer lange Zietenweg und der 8,5 Kilometer lange Constanzeweg bei Wustrau neu ausgeschildert worden. Beide beginnen am Brandenburg-Preußen-Museum.

Von Frauke Herweg