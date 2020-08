Transporter rast in Autobahnbaustelle bei Fehrbellin – zwei Menschen verletzt

Fehrbellin

Zwei Menschen wurden am Dienstagvormittag bei einem Unfall in der Autobahnbaustelle leicht verletzt. Ein 63 Jahre alter Mann fuhr in einem Ssang Yong auf der A 24, als gegen 10.40 Uhr ein 40 Jahre alter Mann mit einem Opel-Kleintransporter dem koreanischen Geländewagen ins Heck krachte.

Die Autos waren danach Schrott

Der Transporter war laut Polizei zwischen Kremmen und Fehrbellin zu schnell gefahren. Der 63-Jährige und auch die 25 Jahre alte Beifahrerin im Transporter wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit, Betriebsstoffe liefen aus. Der Schaden beträgt etwa 20 000 Euro.

Von MAZ-online