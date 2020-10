Linum

Der Erfolg des Trödelmarktes im vergangenen Jahr war für die Leiterin der Linumer Kita Judith Wieseke und die Mitglieder des Elternbeirates Grund genug, erneut einen Trödelmarkt auf die Beine zu stellen und den wieder in die Kranichsaison zu legen, wenn sich Tausende Besucher das Naturschauspiel am Kranichrastplatz nicht entgehen lassen wollen und Linum von Gästen regelrecht überflutet wird.

Kita-Chefin Judith Wieseke. Quelle: Peter Lenz

Die Rechnung ging auf, wenngleich die Organisation in diesem Jahr coronabedingt aufwendiger war. Ein Sicherheits- und Hygienekonzept musste geschrieben und bei Ordnungsamt der Gemeinde Fehrbellin eingereicht und genehmigt werden.

Veranstalter Malte Jakubowski von der SG Linum. Quelle: Peter Lenz

Hilfe bekam die Kita Chefin unter anderem durch Malte Jakubowski von der Sektion Fußball beim SG Fehrbellin. Er war es der am Ende als Veranstalter den Hut aufsetzte und den Markt somit erst möglich machte.

Am Samstag jedenfalls hatten sich nicht nur die vier Erzieherinnen und eine Auszubildende zu den Teichwiesen auf den Weg gemacht, sondern mit ihnen mehrere Elternsprecher und insgesamt 16 Anbieter von alten Computerspielen, Kinderbekleidung und vielen weiteren ausrangierten und antiken Schätzen und Kostbarkeiten.

Anne Marie Braun mit ihren Töchtern Lena, Alina und Hanna. Quelle: Peter Lenz

Mit dabei auch Anne Marie Braun mit ihren Töchtern Lena, Alina und Hanna. Die Linumerin ist bereits zum zweiten Mal hier auf dem Markt und auch sie war vom Ergebnis des letzten Jahres so begeistert, dass sie einfach hier wieder herkommen musste. Aber auch für die Vertreter der Elternschaft war dieser Tag wieder ein voller Erfolg. Wie Sandra Müller erzählte, hatten sich in diesem Jahr sogar mehr Händler angemeldet als im vorigen Jahr.

Sabrina Grunau (l). und Sandra Müller vom Elternbeirat der Linumer Kita. Quelle: Peter Lenz

Sogar die Trödelstände in der Dorfmitte, so Müller, hatten zum Teil ihren Obolus an die Veranstalter geleistet, so dass auch dieses Geld der Kita zu Guten kommen wird. Zum ersten Mal in Linum dabei waren Alexandra Hosse und Conny Glimm.

Die beiden Freundinnen hatten sich mit jeweils einem separaten Stand angemeldet und auf den großen Umsatz an diesem Standort gehofft. Beide waren bereits auf Märkten in Oranienburg, Zempow und Neuruppin. Zumindest bei Alexandra schien der Erfolg nicht ausgeblieben zu sein, konnte sie doch von ihrem Gewinn bei den anderen Händlern selbst einmal auf Shoppingtour gehen.

Florian Breitenbach mit Familie beim Shoppen. Quelle: Peter Lenz

Am Ende des Tages waren mehr als 200 Kauflustige der Einladung zum Trödeln gefolgt und so manches Kleinod durfte seinen Besitzer wechseln. Für die einen war der Linumer Trödelmarkt ein Tag voller guter Geschäfte, für die anderen einfach wieder einmal eine Zeit des Aufatmen, des Zusammenhalts und des Miteinander in diesen problembelasteten Wochen und Monaten. Mit gleich drei neuen Kitaanmeldungen, die die Linumer Kita Chefin an diesem Tag verbuchen konnte, war es für die Kita gleich ein doppelter Erfolg.

