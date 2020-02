Linum

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagmorgen gegen 7.40 auf der Autobahn 24 in Richtung Berlin. In der Nähe der Raststätte Linumer Bruch fuhr ein 33 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes auf einen vorausfahrenden Lkw auf.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw gegen eine Schutzplanke geschleudert. Der 33-Jährige und der 55 Jahre alte Fahrer des Lkw wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Autobahn wurde für mehrere Stunden gesperrt, es bildete sich ein Stau auf einer Länge von sieben Kilometer.

Von MAZ-online