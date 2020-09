Unser Dorf hat Zukunft: Auch Betzin will den Titel

Betzin

Wenn Mary Bellin ein Fest in Betzin ankündigen möchte, macht sie mit den Kindern eine Runde durchs Dorf und steckt Zettel in jeden Briefkasten. 30 Minuten dauert eine solche Runde – die Gespräche an der Haustür mit eingerechnet. Denn Betzin ist klein. 119 Einwohner.

Als kleinster Bewerber tritt der Fehrbelliner Ortsteil in dem Kreiswettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ an. In den vergangenen Wochen hatten Berlitt, Freyenstein, Holzhausen und Wuthenow sich der Jury präsentiert. Am Dienstag stellte sich Betzin vor. Eine Premiere.

Gänse in einem Betziner Garten. Quelle: Henry Mundt

„Wenn man etwas bewegen will, muss man mutig sein“, sagt Bellin, die vor sechs Jahren den Vorsitz im Heimatverein übernahm. Damals stand der Verein kurz vor der Auflösung – zu viele Mitglieder hatten aus Altersgründen aufgehört. Doch Bellin – selbst erst zwei Jahre zuvor nach Betzin gezogen – wollte das Projekt Heimatverein nicht aufgeben. Inzwischen hat der Verein 16 Mitstreiter. Gemessen an der Zahl der Einwohner ein mitgliederstarker Verein.

„Wir machen eine ganze Menge“, sagt Bellin. „Das schweißt zusammen.“ Ein Dorf-, ein Kinder- und ein Weihnachtsfest jedes Jahr. Gemeinsame Aufräumaktionen in der Betziner Heide und ein Waldgottesdienst – das Engagement im Dorf ist groß. Der Heimatverein, seine Kulturgruppe, der Ortsbeirat, die Ortschronistin, die Feuerwehr und der Gemeindekirchenrat unterstützen sich gegenseitig.

Engagiertes Betzin

„Natürlich liest man hier immer dieselben Namen“, sagt Bellin, die sich außer im Heimatverein auch im Gemeindekirchenrat und als Ortschronistin engagiert. Doch ohne eine kleine Gruppe Unermüdlicher geht es eben nicht.

Beim Rundgang präsentierte sich Betzin gejätet, geharkt und gefegt. Dabei hatte Bellin gar nicht für einen Dorfputz geworben. „Das habe ich den etwas älteren Betzinern nicht zumuten wollen“, sagt sie.

Die erste Bodenplatte ist gelegt. Im neuen Betziner Wohngebiet können zwölf Häuser entstehen. Quelle: Henry Mundt

Doch mag das Durchschnittsalter im Dorf auch hoch sein – Betzin ist im Aufbruch. In den vergangenen Jahren seien sechs Kinder im Dorf geboren worden, sagt Bellin, die selbst noch kleine Zwillinge hat. Das neue Baugebiet hat zwölf Parzellen. Rein rechnerisch könnte Betzin um mindestens ein Viertel seiner Bewohner wachsen.

Bellin ist auch stolz auf die vielen Betriebe – zwei Tischlereien, ein Fensterbauer, eine Krankenpflege und ein Landwirt. Vor zwölf Jahren zogen auch das Bildhauerpaar Marina Schreiber und Michael Hischer nach Betzin. „Wir brauchten einfach Platz“, sagt Schreiber, die ihr Atelier in einem alten Schweinestall eingerichtet hat. „Hier fanden wir ideale Bedingungen.“

Bildhauerin Marina Schreiber lebt und arbeitet seit zwölf Jahren in Betzin. Quelle: Henry Mundt

Ihren früheren Kiez in Kreuzberg vermisst Schreiber nicht. „Wir hatten eigentlich gleich das Gefühl, dass das hier eine gute Sache wird“, sagt die 62-Jährige. „Wir sind sehr nett aufgenommen worden.“ Aus ihrem Atelier blickt Schreiber auf ein wildes Gartenparadies. Zwischen Birken stehen Hischers kinetische Skulpturen, ein stacheliges Unterwasserwesen aus Schreibers Atelier liegt in der der Wiese.

Auch wenn das Engagement in Betzin groß ist – die Möglichkeiten des Dorfes sind begrenzt. Für Feste erhält der Fehrbelliner Ortsteil einen Euro pro Einwohner. „Was soll man mit 119 Euro anfangen“, fragt sich Bellin.

Naturidylle am Dorfrand. Quelle: Henry Mundt

Auch in der Dorfentwicklung sind die Wünsche größer als das Budget. Im Dorfgemeinschaftshaus stehen eigentlich Arbeiten an, die Betziner würden gerne einige Buchen pflanzen, um ihrem historischen Namen Butsin gerecht zu werden und einen Bienen-Lehrpfad anlegen – doch das Geld fehlt.

Mitte Oktober sollen Sieger und Platzierte des Kreiswettbewerbs bekannt gegeben werden. Der Kreis hat ein Preisgeld von bis zu 10000 Euro versprochen. Bellin wagt keine Prognosen auf den Ausgang des Wettbewerbs. Doch auch wenn Betzin leer ausgehen sollte, bereuen würde sie die Bewerbung nicht. „Ich habe unheimlich viel über Betzin gelernt“, sagt sie. Was sie an ihrem Heimatdorf liebt, weiß sie ohnehin – die Ruhe und den weiten Blick.

