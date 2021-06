Linum

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist reich an Moorböden – das Rhinluch, das sich auch zu einem geringen Teil über den Landkreis Oberhavel erstreckt, ist das größte zusammenhängende Moorgebiet in Brandenburg.

Landwirte, Wissenschaftler und Naturschützer bemühen sich jetzt gemeinsam um den Schutz und die Revitalisierung der Flächen, sowie neue Formen der Landnutzung. Ziel des Projektes ist es, die weitere Zersetzung des Moorkörpers durch klimaschonende Bewirtschaftungsweisen zu verhindern.

Die ARGE Klimamoor bereitet gegenwärtig im Auftrag des Landes Brandenburg gemeinsam mit regionalen Akteuren die Umstellung der Moorflächen auf eine ressourcenschonende Bewirtschaftung vor. So sollen Wertschöpfungsketten mit nachwachsenden Rohstoffen aus Paludikulturen etabliert werden. Die Produkte aus der landwirtschaftlichen Nutzung von nassen Mooren können energetisch, stofflich oder auch als Torfersatz genutzt werden.

Vielfältige Nutzung von Moorkulturen

So können Seggen, Rohrglanzgras, Rohrkolben, Schilf und Schwarzerlen zu Baumaterialien, Holzprodukten, Cellulose oder Einstreupellets verarbeitet werden. Auch die Möglichkeiten der energetischen Nutzung sind vielfältig. Wasserbüffel können zur Pflege der Kulturlandschaft eingesetzt werden und bieten zusätzlich Milch und Fleisch.

Gesucht werden nun Partner oder Firmen, die Moorbiomasse in der Region verwerten können. Zu diesem Thema findet am Donnerstag, 17. Juni, von 10 bis 12 Uhr, die digitale Konferenz „Verwertungsmöglichkeiten und Landwirtschaft auf Mooren“ statt. Die Veranstaltung richtet sich an Verwaltungen, politische Vertreter, Flächennutzer, Landeigentümer, Unternehmer und regionale Wirtschaftsverbände sowie Interessierte.

Gebeten wird um eine Anmeldung bis Dienstag, 15. Juni, an sekretariat@dvl.org. Am Tag vor der Veranstaltung wird der Einwahl-Link versendet.

Von Cornelia Felsch