Zwei Fliegen mit einer Klappe: Kraniche und Krempel

Linum

Gleich mehrere Ereignisse durften die Besucher und Einwohner des Storchendorfes Linum am Samstag erleben. Zum einen gab es wieder tausende Kraniche auf ihren Rastplätzen auf den Ackerwiesen zu beobachten, was Linum mit mehr als 80.000 Tieren zu einem der größten Rastplätze Europas machen dürfte. Aktuell rasten dort bereits mehr als 55.000 Kraniche auf ihrem Weg in den warmen Süden.

Zum anderen haben sich erstmals die Vertreter der Elternschaft der Linumer Kita „ Storchennest“ entschlossen, einen großen Trödelmarkt auf die Beine zu stellen. Wie die Kita-Leiterin Judith Wieseke zu berichten wusste, waren insgesamt 17 Aussteller beziehungsweise Händler diesem Ruf gefolgt, um an den Linumer Teichwiesen alles zu verkaufen, was nicht mehr gebraucht oder nicht mehr gewollt wird.

Großer Andrang beim Trödelmarkt an den Linumer Teichwiesen. Quelle: Peter Lenz

Von getragener Bekleidung bis hin zu Plüschtieren und altem Hausrat war alles vertreten, was das Sammlerherz begehrte. Mit einem eigenen Stand voller ausrangierter Spielsachen war auch die Kita dabei. Anders als bei den übrigen Händlern geht der Erlös der Verkäufe am Ende aber in einen großen Topf zugunsten der kommenden Weihnachtsfeier und den damit verbundenen Geschenken für die 38 Kinder der Kindertagesstätte Linum.

Viele Eltern waren selbst zum Trödelmarkt gekommen, um Kuchen zu verkaufen, Bratwürste zu braten oder mit anzupacken, wo Hilfe gebraucht wurde. Stellvertretend für alle anderen waren unter anderem Sabrina Grunau, Sandra Müller oder Ivonne Herting mit von der Partie.

Eltern unterstützten den Flohmarkt und verkauften Kuchen und Würste. Der Erlös ist für die Kita-Weihnachtsfeier bestimmt. Quelle: Peter Lenz

Viele Linumer waren mit ihren Kindern auf den Markt gekommen, um zu verkaufen oder zu kaufen. Für die Kleinen war es natürlich ein riesiger Spaß, hier und dort zu feilschen und ihre, aus dem eigenen Bestand geopferten Dinge, gewinnbringend zu veräußern.

Für die achtjährige Lena Sophie Braun und ihre sechsjährige Schwester Alina Celine war es das erste Mal, dass sie selbst etwas verkaufen konnten und Freundin Maja Melina Mansfeld (8) durfte dabei natürlich auch nicht fehlen. Das Geld, darüber waren sich die Kinder einig, kommt zunächst in die Spardose.

Gespräch unter kleinen Fachleuten: Beim Trödelbasar wurden besonders viele Spielsachen angeboten. Quelle: Peter Lenz

Den Termin für diesen ersten Linumer Trödelmarkt hatten die Elternsprecher der Kita „ Storchennest“, der Ortsbeirat und der örtliche Sportverein mit Bedacht gewählt, denn gerade dieses zweite Wochenende im Oktober fällt mit dem großen Kranichaufkommen in Linum zusammen, was auch einen möglichst hohen Besucherstand nach sich ziehen sollte.

Wie Recht sie damit hatten, zeigte sich am Besucherstrom: Etwa 300 Gäste besuchten den Trödelmarkt. Einer von ihnen, der aus Malchow stammende Thomas Münzberger, war ursprünglich zum Kranichschauen angereist und durfte am Ende noch einen Klappgrill und andere Kleinigkeiten mit nach Hause nehmen.

Auch Thomas Münzberger aus Mecklenburg-Vorpommern wurde fündig. Quelle: Peter Lenz

Von Peter Lenz