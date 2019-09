Am Anfang stand Wustrau

Wustrau

Wustrau bildet den Bogen. Mit dem Dorf am Ruppiner See beginnt Fontane 1862 seine „Wanderungen“. Und mit Wustrau enden sie auch. Denn im Schlusswort zu seinem vierbändigen Monumentalwerk greift Fontane den Ort 1882 noch einmal auf: „[G]leich das erste Kapitel“ ergebe, „wie lediglich touristenhaft ich meine Sache damals auffasste.“

Innen eine "Art Zieten-Galerie": Schloss Wustrau, Postkarte um 1930. Quelle: Robert Rauh

Wustrau erfüllt nahezu idealtypisch den Anspruch des märkischen Wanderers, seinen Landsleuten zu zeigen, „dass es in ihrer Nähe auch nicht übel sei und dass es in Mark Brandenburg auch historische Städte, alte Schlösser, schöne Seen, landschaftliche Eigentümlichkeiten und Schritt für Schritt tüchtige Kerle gäbe“. In Wustrau bildeten die historische Kirche, das alte Schloss, der Ruppiner See und der tüchtige Zieten das erzählerische Potpourri, womit der Vorreiter des „märkischen Tourismus“ seine Leser in die Mark locken wollte.

Erstrahlt wieder im neuen Glanz und beherbergt die Deutsche Richterakademie: Schloss Wustrau heute. Quelle: Robert Rauh

150 Jahre später sind die Zutaten für den modernen Tourismus nahezu identisch. Wustrau hat etwas zu bieten, wovon andere Ruppiner Flecken nur träumen: sechs Lokalitäten, zwei Museen und ein Schloss. Und alles gelegen an einem romantischen See, „der fast die Form eines halben Mondes hat“. Mit einer Länge von 14 Kilometern ist der Ruppiner See zugleich der längste in Brandenburg. Am Nordufer liegt die Fontane-Hauptstadt Neuruppin, am Südufer Wustrau.

Fontane war mehrmals in Wustrau. Sogar einmal mehr, als bisher bekannt war. Im Juli 1859 kam er zusammen mit seinem Freund Bernhard von Lepel, um im Dezember einen Aufsatz über Wustrau unter dem Sammeltitel „Märkische Bilder“ in der „Neuen Preußischen (Kreuz-)Zeitung“ zu publizieren. Von dieser Reise sind jedoch keine Notizen überliefert.

Unruhiges Schriftbild: Fontanes Notizen über Wustrau von 1861. Quelle: Digitale Notizbuchedition

Ein zweites Mal besuchte er Wustrau gemeinsam mit seinem Verleger Wilhelm Hertz und dem Verlagbuchshändler Adolf Enslin während seiner Ruppin-Reise im Frühjahr 1861. Dieser Aufenthalt in Wustrau füllt allein 19 Notizbuchseiten. Sie dienten der Vorbereitung für den ersten „Wanderungen“-Band, den Fontane mit Wustrau eröffnete.

Und Fontane reiste vermutlich ein drittes Mal nach Wustrau. Denn in seinem – erst gerade vollständig edierten – Notizbuch von 1864 findet sich zwischen „Gartz“ und „Gnevikow“ auch ein vierseitiger Eintrag zu „Wustrau“.

Schon wie eine Reinschrift: Fontanes Notizen über Wustrau von 1864. Quelle: Digitale Notizbuchedition

Ob er auf seiner Ruppin-Reise im Juni 1864 den Ort tatsächlich besucht hat, ist allerdings ungewiss. Im Gegensatz zum Notizbucheintrag von 1861 fehlen in den Aufzeichnungen von 1864 Skizzen, die sich der Wanderer vor Ort von Gebäuden und Grabdenkmalen machte. Außerdem unterscheidet sich das Schriftbild. Während es 1861 unruhig ist, wirkt es 1864 wie eine Reinschrift, die nicht unterwegs entstanden ist.

Eine Gemeinsamkeit gibt es dann doch: Beide Notizbucheinträge beginnen mit dem Mann, den nicht nur Fontane verehrte: Hans-Joachim von Zieten. „Das ganze Schloss“ gleiche, so steht es in den „Wanderungen“, einer „Art Zieten-Galerie“. Fontane zählt „wohl vierzig Zieten-Portaits“. Auch wenn man die Bilder heute vergebens sucht, kommt man an dem legendären Husaren-General nicht vorbei. Wustrau nennt sich „Zietendorf“.

Die Autoren: Gabriele Radecke & Robert Rauh Gabriele Radecke, geboren 1967, studierte Germanistik, Politik- und Rechtswissenschaft und promovierte zu Fontane. Sie ist Trägerin des Preises des Stiftungsrates der Universität Göttingen. Seit 2010 leitet sie die von ihr gegründete Fontane-Arbeitsstelle der dortigen Universität. Seit 2010 ist sie Mitherausgeberin der „Großen Brandenburger Fontane-Ausgabe“ und hat gerade sämtliche Notizbücher Fontanes digital ediert. Die digitalen Notizbücher kann man hier einsehen. Robert Rauh, geboren 1967 in Berlin, ist Historiker, Lehrer und Seminarleiter. In seinen Büchern nähert er sich Fontanes Werken unter topografischen Gesichtspunkten. 2017 veröffentlichte er (mit Erik Lorenz) „Fontanes Fünf Schlösser“, 2018 „Fontanes Frauen“ und 2019 „Fontanes Ruppiner Land“. Gerade erschienen ist der Auswahlband „Wundersame Frauen. Weibliche Lebensbilder in Fontanes Wanderungen“, das Radecke und Rauh gemeinsam herausgegeben haben. Weitere Rechercheergebnisse und Ausflugstipps gibt eshier.

