Warum Lichtdesigner Henning Schletter froh ist, dass der Theatersommer in Netzeband startet

Netzeband

Theatersommer. Endlich. Nicht nur die Schauspieler sind froh, dass es nun – Corona hin und her – endlich los geht. Auch Henning Schletter ist mehr als erleichtert. Es ist sein erster Job nach langer, langer Corona-Durststrecke. Am Montag machte der Lichtdesigner den Scheinwerfer-Check vor der Netzebander Temnitzkirche und tauchte das Gebäude in blutrotes Licht.

Das Datum war nicht von ungefähr gewählt. Bei der deutschlandweiten „Night of Light“ waren am Montagabend mehr als 5000 Veranstaltungsorte in der ganzen Republik rot angestrahlt: Ein flammender Appell und Hilferuf der Veranstaltungsbranche in Coronazeiten.

Der Theatersommer Netzeband beteiligt sich an der bundesweiten Aktion „Night of Light“. Quelle: Regine Buddeke

„Wir sind nach der Autoindustrie die zweitgrößte Branche“, sagt Schletter, der in Manker wohnt und normalerweise Aufträge in aller Welt hat – etwa bei der Fashion Week in New York, der Oper Hongkong und am höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa in Dubai.

Er rückt Messen und Modenschauen ins rechte Licht, setzt strahlende Akzente im Theater, bei Wirtschaftsevents, politischen Veranstaltungen, Fernsehen und Tagungen, sogar bei der Uefa Champions League. Er kommt herum, war rund 15 Mal allein in China. Das alles ist derzeit in weite Ferne gerückt.

„Am Anfang des Jahres hatte ich einen prallvollen Terminkalender. Jetzt ist er leer“, sagt der vierfache Vater. Alle Termine platzten ab März einer nach dem anderen. Er geht stattdessen als Aushilfe jobben, für den Mindestlohn, um seine Familie ernähren zu können.

Alles auf Null gesetzt

Zwar habe er die Soforthilfe für Selbstständige bekommen, darf sie aber nicht für Lebenshaltungskosten verwenden, sondern lediglich für Betriebskosten. Schletter jedoch hat seinen Firmensitz im Eigenheim – und muss, wie viele andere auch, das Geld wohl wieder zurückzahlen. Ein herber Schlag ins Kontor.

„Ich habe alles auf Null gesetzt, Versicherungen und so – ich muss schauen, dass wir irgendwie über die Runden kommen.“ Für ihn und die gesamte Veranstaltungsbranche ist die Corona-Pandemie ein absolutes Desaster.

„Wir waren die ersten, die der Lockdown getroffen hat – und wir werden wahrscheinlich auch die letzten sein, die wieder normal arbeiten können.“ Denn Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten – das ist die Liga, in der er spielt – werden wohl so bald nicht kommen.

Die hinter der Bühne sind unsichtbar

Die „Night of Light“ soll darauf aufmerksam machen. Denn normalerweise sind Menschen wie Schletter, die hinter der Bühne agieren, unsichtbar. „Wir sitzen in schwarzen Klamotten und sorgen mit dafür, dass es eine tolle Show wird“, sagt er. Übersehen zu werden, gehöre quasi zum Job. „Aber jetzt rächt es sich, dass man uns nie sieht.“

Die ganze Kulturbranche leide – Veranstaltungen seien ein gigantisches Geschäft, das jetzt nahezu brach liege. „Wir sind natürlich nicht die einzigen, denen es so geht“, weiß Schletter, der in der Nacht zuvor – als Generalprobe – sein eigenes Haus beleuchtet hat.

Henning Schletter, 47 Jahre, liebt seine Arbeit, zu der er eher zufällig gekommen ist. Geboren und aufgewachsen im sauerländischen Lüdenscheid, ging er in den Neunzigern nach Berlin, hatte eigentlich Pädagogik studiert und später in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Er spielte in einer Band – meist Gitarre.

Seit 25 Jahren Freiberufler

„Irgendwann habe ich die Seiten gewechselt und fand mich vor dem Regiepult“, sagt er. „Bin also aus Versehen reingerutscht.“ Damals hat er noch selbst die Scheinwerfer und mehr verkabelt, war also mehr Veranstaltungstechniker.

Mit den Jahren der Berufserfahrung – 25 sind es inzwischen – wuchs er immer mehr in die Konzept-Tätigkeit. Jetzt plant er Licht und Videoprojektionen und hat einen Pool Techniker, die sich ums Praktische kümmern. Seit 25 Jahren ist er sogenannter Solo-Selbstständiger – Schletter verwendet lieber das Wort Freiberufler.

Wie es ihn nach Manker verschlagen hat? „Irgendwann vor zehn, zwölf Jahren wollten meine Frau und ich raus aus Berlin“, sagt er. Man suchte und wurde fündig – mit viel Optimismus und noch mehr Schweiß restaurierten sich die Schletters das gefundene, heruntergekommene Mittelflurhaus zu ihrem kleinen Paradies.

„Effi in der Unterwelt“ 2019 in Neuruppin beleuchtet

Und Ruppin ist zur Heimat geworden. Denn Henning Schletter agiert nicht nur in der weiten Welt – sondern auch daheim: Im Fontanejahr sorgte er für die Beleuchtung des Stücks „Effi in der Unterwelt“, das Frank Matthus erfolgreich auf dem Neuruppiner Schulplatz inszeniert hatte.

Der fragte denn auch an, ob Schletter nicht ins Technik-Team des Theatersommers kommen wolle, für den ausgeschiedenen Marc Hermann. Schletter hat sofort zugesagt. Jetzt ist er dafür doppelt dankbar. Die Saison in Netzeband startet – ein Lichtstreif am Horizont für Henning Schletter.

Von Regine Buddeke