Dreibrück

Schon wieder ein Feuer in Dreibrück: Etwa 20 Quadratmeter Waldboden gerieten am Mittwochnachmittag in der Nähe des Fehrbelliner Ortsteils in Brand. Gegen 14.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Sie konnte den Schwelbrand schnell löschen. Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Brandserie vor zwei Jahren

Erst am Samstagabend brannte bei Dreibrück eine Scheune nieder – vermutlich durch Brandstiftung. Im Juli 2017 war es in Dreibrück zuletzt zu einer Brandserie gekommen – mit vier Feuern innerhalb weniger Tage auf dem dortigen Gelände der Wohnstätten der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal.

Von MAZ-online