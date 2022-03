Wustrau

Die Gemeinde Fehrbellin will den Steg, an dem einst die Boote der Neuruppiner Fahrgastschifffahrt hielten, wieder aufbauen. Im besten Falle könnten Fahrgäste noch in diesem Sommer in Wustrau an Land gehen, sagte Bürgermeister Mathias Perschall. Noch allerdings fehle für den Bau eine Genehmigung der Wasserbehörde.

In einem anderen Punkt ist die Gemeinde jedoch einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Anfang März erhielt die Gemeinde einen gerichtlichen Titel, der Fehrbellin in der Eigentumsfrage juristisch absichert.

Keine Ausflüge nach Wustrau

Seit Mai 2017 hatte die Neuruppiner Fahrgastschifffahrt keine Ausflüge mehr nach Wustrau anbieten können. Grund war ein Streit mit dem Unternehmer Arnd Heymann. Er hatte darauf bestanden, den Steg vom Insolvenzverwalter der SSG in Wustrau gekauft zu haben. Heymann hatte deshalb eine Art Sicherheitsgebühr von der Fahrgastschifffahrt verlangt – das hatte das Unternehmen jedoch abgelehnt.

Das Landgericht Neuruppin hatte schließlich entschieden, dass Heymann den Steg räumen muss. Zudem erklärte das Gericht bereits 2019, dass der Steg der Gemeinde gehört.

Brandenburg-Preußen-Museum Wustrau: Besucher sollen künftig auch wieder mit dem Ausflugsdampfer zum Museum kommen können. Quelle: Regine Buddeke

Die Gemeinde hatte den maroden Steg 2021 abbauen lassen. Perschall hofft, dass der Wiederaufbau möglichst schnell beginnen kann. „Es hängt so viel dran.“ Für das Touristendorf Wustrau seien die Bootsausflügler wichtig.

Von Frauke Herweg