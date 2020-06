Wustrau

Die Suche nach der vermissten Christiane S. aus Wustrau-Altfriesack ist am Wochenende fortgesetzt worden – ohne Erfolg. Die 70-Jährige, die an Demenz leidet und als orientierungslos gilt, war am Mittwochabend von einer Radtour nicht zurückgekehrt.

Mehrere Streifenwagen suchten am Wochenende den Ort und die Umgebung ab. Dabei seien auch die umliegenden Ortschaften, Waldgebiete, Verbindungswege und Badestellen „großzügig“ einbezogen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Anzeige

Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung

Spaziergänger, Radfahrer und Personen, die mit dem Boot unterwegs waren, wurden von Beamten angesprochen und zum Sachverhalt sensibilisiert. Auch in den sozialen Netzwerken erhoffen sich die Ermittler Hinweise zu der vermissten Frau.

Weitere MAZ+ Artikel

Christiane S. ist etwa 1,60 Meter groß, hat kurzes dunkles Haar und trägt eine Brille. Zuletzt war sie mit einem dunklen Oberteil, Jeanshosen und schwarzen Wildlederschuhen bekleidet und mit einem gelben Damenfahrrad unterwegs. Hinweise bitte an die Polizei unter 03391/35 40.

Von MAZonline