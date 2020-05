Kyritz

Die Insekten verabschieden sich von unserer Welt. Das hat verschiedene Gründe. Sie finden nicht genug Nahrung – sauber gemähte Straßenränder, fehlende, wilde Wiesen sowie saubere, rasenlastige Gärten mit Kieswegen sorgen dafür, aber auch landwirtschaftliche Monokulturen, deren Schädlinge intensiv mit chemischen Mitteln bekämpft werden.

Um ein weiteres Aussterben zu verhindern, fordern Naturschützer mehr blühende Pflanzen an Feldrändern, an Autobahnböschungen und auf brach liegenden Flächen. Blühstreifen allein reichen nicht aus, die Insektevielfalt zu erhalten, aber sie können die Lage verbessern, so dass vernetzte Biotope entstehen. Denn nur wenn der Austausch mit den Artgenossen gewährleistet ist, können sich die Arten ausreichend vermehren.

Um mehr blühende Flächen zu schaffen, bekommen Landwirte jetzt Förderung aus verschiedenen Töpfen. So fördert das Land Brandenburg in den kommenden fünf Jahren erstmals den Anbau von Blühflächen auf Äckern mit insgesamt 30 Millionen Euro.

700 Euro Zuschuss pro Hektar

Die Richtlinie ist im Oktober vergangenen Jahres in Kraft getreten und gilt bis zum Dezember 2024. Die Zuwendung wird als Zuschuss gewährt und beträgt 700 Euro je Hektar ein- und mehrjähriger Blühstreifen sowie Ackerrandstreifen. Dabei müssen standortangepasste Saatgutmischungen verwendet werden.

Auch der Landkreis Ostprignitz-Ruppin will die Bauern der Region unterstützen, wenn sie insektenfreundliche Blühstreifen anlegen. Wie auch im vergangenen Jahr hat der Kreistag beschlossen, 20 000 Euro für die Förderung der Biodiversität im Landkreis Ostprignitz-Ruppin zur Verfügung zu stellen. Die Betriebe können sich Blühflächen bis zu einer Größe von einem Hektar bezuschussen lassen. Die Koordination des Förderprogramms läuft über den Kreisbauernverband Ostprignitz-Ruppin.

Das Förderprogramm soll eine kleine aber wirksame Alternative zum Blühstreifen-Programm des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg sein.

Der Fördersatz für die Bauern des Landkreises OPR beträgt 500 Euro pro Hektar. Der Schlag kann auch größer sein, es wird aber nur der erste Hektar gefördert. Die Anträge nimmt der Kreisbauernverband Ostprignitz-Ruppin entgegen. Bearbeitet werden sie nach der Reihenfolge der Eingänge.

Die Bauern müssen den Kauf der Blumensamen belegen

Für den Antrag werden Schlagnummer, Feldblock und Größe der beantragten Fläche benötigt, sowie der Lieferschein für die Blühsaatgut-Mischung, aus dem Herkunft und Zusammensetzung des Saatguts hervorgehen.

Den Förderantrag können alle Landwirte stellen, die im Landkreis Ostprignitz-Ruppin einen Antrag auf Direktzahlungen stellen. Die Aussaat der Blühmischungen muss spätestens bis zum 31. Mai erfolgen. Die Mindestaussaatmenge muss entsprechend der Herstellerangaben eingehalten und belegt werden.

Die Pflanzen, die auf den Blühstreifen wachsen, dürfen nicht genutzt werden, und auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nicht erlaubt. Die Flächen sollen mindestens bis zum 15. September existieren. Eine Winterruhe bis zum 15. Februar ist anschließend einzuhalten bevor die Verpflichtungsfläche umgebrochen werden kann.

Der Antrag samt Förderrichtlinie wurde durch den Landkreis an antragsberechtigte Landwirtschaftsbetriebe gesendet, kann aber auch noch beim Kreisbauernverband angefordert werden.

Die Geschäftsstelle des Kreisbauernverbands Ostprignitz-Ruppin befindet sich in 16866 Kyritz, Leddiner Weg 10 und ist zu erreichen per E-Mail an kbvopr@t-online.de sowie unter der Telefonnummer 033971/5 22 63.

Von Cornelia Felsch