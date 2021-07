Netzeband

Wenn der Sommer erblüht, tanzen sie wieder durch den Netzebander Park: die Stimmen. Zart und derb, hoch und tief, fies und süß: Sie wispern, schreien, schneiden, donnern, schmollen, krähen, schmalzen. Das Band mit den Stimmen – darunter auch bekannte Schauspieler wie Corinna Harfouch oder Tom Quaas – ist das Herz des Synchrontheaters, das hier seit vielen Jahren gespielt wird.

Profis und Laien bilden die Theatersommer-Familie

Die Seele aber sind die Mimen, die den Stimmen ihren Körper leihen und eine Optik geben: Eine Handvoll Profis, die den Sommer über in einer Wohnwagenburg im Gutspark campieren – zu abgelegen zum Pendeln liegt das Seelendörfchen Netzeband im Ruppiner Land, wo das Leben dahinfließt ohne Hektik. Zu den Profis gesellen sich sogenannte Semi-Profis – Laien-Darsteller aus der Region. Viele fangen klein an – beim Familienstück wuselt auch schon mal ein Kindergartenkind mit. Die dabei bleiben, wachsen mit ihren Rollen. Wer einmal dabei ist, bleibt der Theatersommer-Familie meist viele Jahre eng verbunden.

Schon lange dabei: Lisa Mellin

Etwa Lisa Mellin: Die Neuruppinerin spielte schon als Göre mit, ließ die berühmt-berückenden „Milchwald“-Puppen tanzen, legte später einen verruchten Auftritt als des Teufels Großmutter hin, Jahre später mimte sie das Gretchen in Goethes Faust, bevor sie zum Studium ging. Auch sie kam zurück. In diesem Jahr ist sie als Produktionsassistentin dabei. Ihr jugendlicher Geist und der ihrer jungen Mitstreiter im Ensemble wird dem Stück, Wedekinds „Frühlings Erwachen“, gut tun – denn hier geht es um Leid und Tragik der Jugend vor mehr als 100 Jahren, die unter dem Druck der Schule und der erwachenden Sexualität gleichermaßen erstickt.

Melange aus Show und hintergründigem Spiel

Eine Coming-of-Age-Geschichte also – die durchaus aktuell ist. Denn trotz oder vielleicht gerade wegen der blanken Busen am Kiosk, Tinder und einer Flut von Pornoseiten ist es auch für die Jugend von heute nicht leicht, sich selbst zu entdecken sowie die Grenzen zwischen Lust und Liebe und wie man beides zusammenbringt. Und den Leistungsdruck der Gesellschaft, den kennen die Jugendlichen heute ohnehin. Wedekind nannte sein Stück eine Kindertragödie. Regisseur Frank Matthus will es als Melange aus Show und hintergründigem Spiel inszenieren. „Unschuldig, naiv, herzig, komisch – und düster zugleich. Ein kantiges Meisterwerk“, verspricht der Theatermann.

Matthus weiß um den Zauber des Gutsparks mit seiner Naturkulisse, die Platz für unterschiedliche Bühnen bietet. Und die Masken – auch sie wie das Tonband Mittel zum Zweck. Jedes Jahr zu jedem Stück schafft eine Maskenbildnerin quasi das Gesicht für jede Rolle – unter dem agieren die Darsteller zu den Stimmen des Bandes. Premiere von „Frühlings Erwachen“ ist am 30. Juli. Das Kultstück „Unter dem Milchwald“ wird ab 16. Juli aufgeführt und das Familienstück „Aschenbrödel“ ab 3. Juli.

Infos unter https://netzeband-kultur.de/spielplan/

Von Regine Buddeke