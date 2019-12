Gelbe Rosen zum Geburtstag: Finale im Fontanejahr

Neuruppin

Der Jubilar hatte sich schon am frühen Morgen in Schale geworfen: Zu seinem 200. Geburtstag trug der Theodor Fontane des Neuruppiner Fontanedenkmals am Montag Wollmütze und Schal mit der Aufschrift „200“ im knalligen Gelb des Jubiläumsjahres.

Am Montag erreichte das Fontanejahr seinen Höhe- und gleichzeitigen Schlusspunkt. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, ein Satz, der zwar nicht von Fontane stammt, aber selten besser passte und zumindest von ihm sein könnte. Wer weiß es schon noch so genau, nach all dem Neuen, das man in den vergangenen Monaten über den alten Fontane lernen durfte.

Am Montag gab es noch einmal Gelegenheit, eine Führung durch die Leitausstellung fontane.200/Autor im Museum Neuruppin zu erleben. Quelle: Feliks Todtmann

Das Finale des Fontanejahres begann um 13 Uhr im Museum Neuruppin. Knapp 80 Menschen kamen, um die letzte Chance zu nutzen, sich von Museumsleiterin Maja Peers-Oeljeschläger durch die Leitausstellung fontane.200/Autor führen zu lassen. Ab Dienstag ist das Museum dann bis Ende März für den Rückbau der Ausstellung geschlossen.

Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde bedankte sich beim Festakt am mit gelben Rosen übersäten Fontanedenkmal bei allen Unterstützern und Engagierten aus Neuruppin und dem gesamten Land Brandenburg. Roland Berbig, der Vorsitzende der Theodor-Fontane-Gesellschaft, sagte: „Dieses Jahr hat uns alle in Bewegung versetzt und eine kulturelle Energie freigesetzt. Wir alle waren Fontane in diesem Jahr.“

Gelbe Rosen zum Geburtstag: Zum Höhepunkt des Fontanejahres legten die Neuruppiner am Fontanedenkmal Blumen nieder. Quelle: Feliks Todtmann

Preisverleihung zum Abschluss

Die Geburtstagsparty endete am Abend mit der Verleihung des Fontane-Kulturpreises der Fontane­stadt Neuruppin in der Kulturkirche Neuruppin. Die Jury nominierte in diesem Jahr den Märkischen Jugendchor sowie den Leiter der Kreismusikschule Osprignitz-Ruppin, Harald Bölk für den mit je 1000 Euro dotierten Preis.

Nach Einschätzung der Jury hat der Märkische Jugendchor, der seit zwölf Jahren von Musiklehrerin Ulrike Schubach geleitet wird, die Fontanestadt bei seinen zahlreichen Auftritten und Konzertreisen würdig repräsentiert und bekannt gemacht.

Harald Bölk, der seit 1979 an der Kreismusikschule Trompete unterrichtet und 2004 deren Leitung übernahm, wird für seine Verdienste um die Schule ausgezeichnet. Er habe neben dem laufenden Betrieb eine Vielzahl von Projekten umgesetzt und den Nachwuchs für die Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben vorbereitet.

Nach Laudatio der Präsidentin des Landtags Brandenburg, Ulrike Liedtke auf die Preisträger, trugen sich diese in das Ehrenbuch der Fontanestadt ein.

Staatssekretär lobt Jubiläumsjahr

Bürgermeister Golde zog noch in seinem Grußwort noch einmal Bilanz: „Die längste Geburtstagsfeier, die Neuruppin je erlebt hat – es waren 275 Tage – geht zu Ende.“ Rund 1,6 Millionen Übernachtungen im Ruppiner Seenland, 100.000 Gäste beim Neuruppiner Tourismusservice und 11.000 Teilnehmer bei Stadtführungen seien aus Sicht der Tourismuswirtschaft ein klarer Erfolg.

Kulturstaatssekretär Tobias Dünow ( SPD) sagte: „Das Jubiläumsjahr zu Theodor Fontanes 200. Geburtstag war eine Liebeserklärung an den großen märkischen Schriftsteller und ein herausragender Erfolg.“

