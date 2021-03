Neuruppin

Ab kommender Woche dürfen die Hausärzte ihre Patienten selbst gegen das Corona-Virus impfen. In Neuruppin sind die Allgemeinmediziner darauf schon vorbereitet. Ein wichtiger Vorteil ist, dass die Ärzte ihre Patienten, auch deren Krankenakte, kennen und oft seit Jahren im Kontakt mit ihnen stehen.

In der Neuruppiner Praxis vom Allgemeinmediziner Frank Rudolph soll ab kommenden Donnerstag, dem 8. April, geimpft werden. „Wir sind froh, dass wir endlich impfen dürfen und über jede Dosis, die hier ankommt“, sagt Julia Jäkel, angestellte Ärztin in der Praxis von Frank Rudolph. 18 Dosen pro Woche soll die Praxis nun erhalten. Vorsorglich habe man aber mehr angefordert. „Es kommt darauf an, wie viele Praxen die Impfstoffe bestellen. Wenn etwas übrig bleibt, werden die Dosen auf die anderen Arztpraxen verteilt“, sagt Julia Jäkel.

Die älteren Menschen haben Priorität

Schon seit Wochen würden die Patienten der Praxis fragen, wann die Impfung beginnen würden. „Alle Patienten, die ihr Interesse bekundet haben, wurden von uns auf eine Liste geschrieben und priorisiert“, erklärt Julia Jäkel. Auch viele Jüngere hätten gefragt, ob sie bald eine Impfung erhalten können. Denn die Hausärzte können durchaus „flexibel“ impfen.

In der Praxis von Frank Rudolph konzentriere man sich zunächst vor allem auf die über 70 Jährigen. Also jene, in der „Priorisierungsstufe Zwei“. Sollte jemand aber nicht zum Termin erscheinen, „sind wir flexibel und rufen andere Menschen an. Wichtig ist, dass kein Impfstoff verfällt“, sagt Julia Jäkel. Das könnten dann durchaus auch jüngere Menschen sein.

Die Erleichterung bei den Patienten ist groß

Doch sei die Impfbereitschaft ihrer Patienten glücklicherweise auch „sehr hoch“, betont die Ärztin. Geimpft wird die ersten zwei Wochen mit dem Vakzin von Biontech & Pfizer. Danach werde es auch Impfstoffe anderer Anbieter geben. Wenn der Impfstoff von Biontech & Pfizer in der Praxis ankommt, bleibt er für etwa fünf Tage haltbar. Es habe höchste Priorität, dass jede Dosis auch wirklich verimpft wird.

„Ich denke, die Lage wird sich dadurch massiv verbessern. Die Hausärzte in der Region sind super engagiert und möchten unbedingt alles wegimpfen“, sagt sie. Auch Frank Rudolph selbst ist froh, dass es jetzt endlich losgeht. „Es macht sich bei den Patienten eine gewisse Erleichterung breit“, sagt er.

Die Bürokratie habe Menschenleben gefordert

Auch Allgemeinmediziner Nico Draheim ist froh, in seiner Praxis endlich mit den Impfungen beginnen zu können. Doch kritisiert er, dass der Prozess viel zu lange gedauert habe. „Deutschland hat sich eine Bürokratie aufgelegt, die uns ausbremst und dadurch Menschenleben gekostet hat“, sagt er entschieden.

Etliche Patienten hätten schon gefragt, wann es endlich losgeht. Quelle: Henry Mundt

Ab dem 13. April werde in seiner Praxis nun geimpft. Zunächst habe er 54 Impfdosen des Herstellers Biontech & Pfizer geordert. Mit einer einzelnen dieser Dosen könne man sechs, womöglich auch sieben Impfungen durchführen. Schon in den vergangenen zwei Monaten hätten seine Patienten immer wieder gefragt, wann es denn endlich losgehe.

Für die Hausärzte ist es eine größere Belastung

Viele würden nicht den langen Weg ins Impfzentrum nach Kyritz auf sich nehmen wollen. Vor allem ältere Menschen seien einfach nicht mehr so mobil. Oft seien seine Patienten auch nicht bei der Terminvergabe-Hotline 116 117 durchgekommen, um sich einen Termin geben zu lassen. Umso wichtiger sei es nun, dass auch die Hausärzte impfen dürfen. „Dafür haben wir eine Tabelle mit über 200 Namen erstellt, um die Patienten zu priorisieren. Auch die Planung der zweiten Dosis muss gesteuert werden“, sagt Nico Draheim.

Priorität hätten zunächst die Menschen über 70 Jahre. „Nimmt jemand seinen Termin aber nicht wahr, sind wir flexibel und können jemand anderen von der Liste anrufen“, sagt er. Zudem weist er auf die Mehrbelastung der Hausärzte hin. „Die Impfungen müssen neben den normalen Sprechstunden erfolgen, zudem muss alles genauestens dokumentiert werden“, sagt er. Doch sei er vor allem froh, endlich seine Patienten impfen zu können, auch die Mehrbelastung nehme er deshalb in Kauf.

Von Steve Reutter