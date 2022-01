Heiligengrabe

Im Jahr 2018 konnte die Gemeinde Heiligengrabe erstmals wieder leicht an Einwohnern zulegen. 2019 verlor sie noch einmal 29 gegenüber dem Vorjahr, seit 2020 legte sie aber wieder leicht zu. Und auch 2021 hält der Positivtrend an.

„Der Abwärtstrend ist gestoppt. Es gibt neue Entwicklungen, wie etwa mehr Zuzüge als Wegzüge aber auch mehr Sterbefälle und weniger Geburten“, konstatiert Heiligengrabes Bürgermeister Holger Kippenhahn.

Heiligengrabes Bürgermeister Holger ist zufrieden mit der Entwicklung in der Gemeinde. Quelle: Christamaria Ruch

Das habe 2021 zu einem Plus von 29 Einwohnern gegenüber dem Vorjahr geführt. Am 1. Januar 2022 lebten damit 4408 Menschen in der Gemeinde. Zwar übertreffen die 192 Zuzüge die 179 Wegzüge, die Sterbefälle sind mit 67 jedoch fast dreimal so hoch wie die 23 Geburten.

Vor allem Zuzug aus berlinnahem Raum

„Grundsätzlich haben wir Zuzug aus dem berlinnahen Raum“, erklärt Holger Kippenhahn. Das seien Menschen, die zumeist bestehende Objekte erwerben und sanieren oder ausbauen würden wie etwa in Rosenwinkel.

Der kleine Ort hat zwar acht Einwohner gegenüber dem Vorjahr verloren und zählt nun 109 Einwohner, für Holger Kippenhahn ist er aber ein dynamisches Beispiel dafür, dass es Menschen durchaus in den ländlichen Raum ziehen würde.

2021 hat Herzsprung 14 Einwohner dazugewonnen. Quelle: Christian Bark

In Sachen Zuzug habe sich durchaus etwas gedreht. „Die Nachfrage nach günstigen Grundstücken ist ansteigend, auch Bestandsobjekte werden gekauft“, berichtet der Bürgermeister. Die Kommune weite Schritt für Schritt das Immobilienangebot auf eigenen Flächen oder Gebieten wie in Zaatzke, Liebenthal, Heiligengrabe oder Blumenthal aus.

Gemeinde will Infrastruktur ausbauen

Wichtig sei auch die Erhaltung und der Ausbau der kommunalen Infrastruktur wozu Kitas, Schulen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bauplätze, Straßen und Wege zählen würden. Dass Corona den Zuzug aus den Metropolen noch beschleunigt hat, kann Holger Kippenhahn zwar vermuten, jedoch nicht belegen.

Unter den Ortsteilen stechen mit einer positiven Einwohnerentwicklung vor allem Herzsprung und Heiligengrabe hervor. 276 und damit 14 Einwohner mehr als 2021 zählt Herzsprung nun. Hier leben auch die meisten ausländischen Einwohner, nämlich 29.

Heiligengrabe bleibt mit 839 Einwohnern größter Ortsteil. Quelle: Christian Bark

Mit 839 Einwohnern und damit zwölf mehr als im Vorjahr bleibt Heiligengrabe der größte Ortsteil der Gemeinde. Gefolgt von Blumenthal mit 480 Einwohnern, neun weniger als 2021. Je elf Einwohner haben Maulbeerwalde mit derzeit 177 und Grabow mit derzeit 235 Bewohnern verloren.

Ein leichtes Einwohnerminus verzeichnen zudem Dahlhausen, Horst, Königsberg, Liebenthal und Zaatzke. Konstant sind Glienicke und Papenbruch geblieben. Über leichte Zuwächse gegenüber dem Vorjahr können sich zudem die Orte Blandikow, Blesendorf, Jabel und Wernikow freuen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Männer als Frauen in Heiligengrabe

Insgesamt gibt es in der Gemeinde einen leichten Männerüberschuss mit 2253 Bewohnern, dem 2155 weibliche Bewohner gegenüberstehen. 82 Ausländer sind insgesamt in Heiligengrabe gemeldet.

Zweitwohnsitze spielen laut Holger Kippenhahn für Heiligengrabe fast gar keine Rolle. Derzeit gebe es etwa 20 davon in der Gemeinde. Entsprechend denke auch niemand über eine Zweitwohnsitzsteuer nach.

„Das ist derzeit in Heiligengrabe überhaupt kein Thema, da wir nicht in Größenordnungen Erholungsgrundstücke oder ähnliches im Gemeindegebiet haben“, sagt der Bürgermeister.

Von Christian Bark