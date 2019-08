Heiligengrabe

Wenn Werner Sennert zur Arbeit geht, tummelt er sich in luftiger Höhe. Werner Sennert ist Zapfenpflücker. Derzeit gehört der Stiftswald bei Heiligengrabe ( Ostprignitz-Ruppin) zu seinem Aufgabenfeld. 40 Meter hoch sind die Douglasien, und dort oben in den Spitzen sammelt er das Gold ein. Die Samen in den Zapfen sind ein Baustein und bilden die Zukunft des Waldes.

Die Douglasien sind mindestens 40 Jahre alt

Die Douglasien im Waldgebiet „ Försterei Meier“ gehören zu den 246 anerkannten Saatgutbeständen für diese Baumart im Land Brandenburg. Der Bestand erfüllt die Kriterien für die Ernte: Die Bäume sind mindestens 40 Jahre alt, umfassen eine Mindestfläche von einem viertel Hektar. Mindestens 40 Douglasien stehen dort, und davon wird wenigstens die Hälfte beerntet.

Auf 60 Bäumen wird geerntet

„Dieser Bestand ist 51 Jahre alt, vier Hektar groß und gut 60 Bäume werden abgeerntet“, sagt Olaf Bergmann, Revierleiter des Forstamtes in Heiligengrabe. In diesem anerkannten Saatgutbestand werden das erste Mal Zapfen geerntet.

Auch wenn das Waldgebiet „ Försterei Meier“ zum Stiftswald gehört, liegt die Aufsicht bei Olaf Bergmann. Denn bei der Ernte handelt es sich um hoheitliche Aufgaben, und für die ist der Revierförster Bergmann zuständig. Er weist die Zapfenpflücker ein, überwacht die Ernte, kontrolliert die Säcke und bringt sie zur trockenen Lagerung.

„Der Bestand ist seit gut fünf Jahren für die Ernte zugelassen“, sagt Olaf Bergmann. Dem geht ein Antragsverfahren voraus, bei dem Vertreter der Forstbehörde sich vor Ort ein Bild machen. „Vitalität, Geradschaftigkeit und Feinastigkeit sind erwünscht“, sagt er.

Schuhe mit Dornen als Steigeisen

Zwei Wochen lang steigt Werner Sennert in die Douglasien. Dabei nutzt er die Seilklettertechnik. Außerdem hat er an den Innenseiten seiner Schuhe Dornen als Steigeisen. Sie sorgen für zusätzliche Standfestigkeit. Werner Sennert ist schmal und drahtig gebaut.

„Ich steige im Blindverfahren hoch, bin dabei sehr konzentriert. Man muss schon beweglich sein“, sagt der 63-Jährige. Er ist seit 1980 professioneller Zapfenpflücker und seit 1993 beruflich selbstständig. Sennert wohnt im fränkischen Odenwald und kommt zu Einsätzen immer wieder auch in den Norden.

An seiner Seite ist seine Frau Salomé: Sie behält vom Boden aus den Überblick, sammelt die Säcke mit den Zapfen ein oder kennzeichnet die abgeernteten Bäume mit einem farbigen Band. Beide sind ein eingespieltes Team.

Lesen Sie dazu auch:

• Und die Ernteerwartungen der märkischen Bauern

• Der Melonenmann aus Velten

• Der heiße Sommer setzt den Bäumen zu

„Am liebsten ernte ich die Zapfen bei Weißtannen“, sagt Werner Sennert. Denn diese sind am größten, und die Äste erweisen sich bei der Ernte als sehr stabil. Bei den Douglasien sitzen die Zapfen außen an den Ästen.

Mit Hilfe einer Bambusstange und einem Haken an der Vorderseite zieht der Zapfenpflücker die Äste zu sich heran. Jeder Sack fasst zwischen zehn und 15 Kilogramm Zapfen. Ist dieser voll, kündigt Sennert mit einem Ruf das Herunterwerfen an. Schon ist seine Frau zur Stelle und trägt die wertvolle Ernte zum Transporter.

In 40 Meter Höhe bewegt sich Werner Sennert und wirft gerade einen Sack mit Douglasienzapfen hinab. Quelle: Christamaria Ruch

„Wir rechnen mit einer Ernte in Höhe von gut einer Tonne“, sagt Olaf Bergmann. Die Säcke werden gewogen, mit der Registernummer des Bestandes versehen, verplombt und zur Samendarre nach Annaburg ( Sachsen-Anhalt) gebracht. Bei der Darre handelt es sich um eine Trocknung, bei der aus den Zapfen das Saatgut gewonnen wird.

Die Zapfen werden nach der Ernte getrocknet, und daraus wird das Saatgut gewonnen. Quelle: Christamaria Ruch

„Zur Zeit ist das Saatgut bei Douglasien knapp“, sagt Forst-Expertin Eva-Lena Springer aus Karnzow auf MAZ-Nachfrage. Deshalb wird jetzt geerntet, auch wenn es sich nur um ein durchschnittliches Erntejahr handelt.

„Aus 100 Kilogramm Douglasienzapfen können 1,2 Kilogramm Saatgut gewonnen werden. Ein Kilogramm Saatgut bringt bis zu 120 000 Pflanzen hervor“, sagt Eva-Lena Springer. Mit Hilfe eines Zapfenschnittes kann sie den voraussichtlichen Ertrag einschätzten.

Ernte ist wichtig wegen des Schädlingsbefalls

In einem guten Erntejahr sind sechs bis acht Vollkörner beim Zapfenschnitt sichtbar. In Heiligengrabe sind es durchschnittlich fünf Vollkörner. „Die Douglasienernte erfolgt in unregelmäßigen Abständen“, sagt Lena Springer.

„Die Ernte ist auch wichtig, weil es viele Kalamitäten gibt“, sagt Olaf Bergmann – gemeint ist zum Beispiel Schädlingsbefall. Umso wichtiger sei es, am Fortbestand des Waldes zu arbeiten und dafür langfristig die Weichen zu stellen.

Von Christamaria Ruch