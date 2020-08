Jabel

Mit einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe zum Gedenken und Danken wird derzeit in Jabel an 75 Jahre Frieden erinnert. „Wir erinnern daran, dass es noch nie so eine lange Friedenszeit auf deutschem Boden gab“, sagte Lorenz Mayer am Samstagabend.

Gemeinsam mit seiner Frau Christine vertritt Mayer die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde (SELK) in Jabel. Auch die evangelische Kirchengemeinde und der Ortsbeirat in Jabel bereiteten die Veranstaltungen vor. Mehr als 25 Zuhörer folgten der Einladung zum Vortrag „Können wir den Frieden erhalten?“ mit Mathias Hirsch am Samstagabend im Café „Grüne Oase.“ Der Psychotherapeut und Psychologe lebt seit sechs Jahren in der alten Schule in Jabel.

Das Gute und das Böse stecken in jedem Menschen

Mathias Hirsch entwaffnet die Zuhörer. Denn: „Man kann nicht viel tun, außer man macht keinen Krieg.“ Jeder Mensch ist in der Lage zu lieben und Großes zu vollbringen. „Menschen sind aber auch in der Lage zu zerstören und Aggressionen auszuleben“, sagte er.

Mathias Hirsch hielt am Samstagabend in Jabel einen Vortrag zum Thema Krieg und Frieden. Quelle: Christamaria Ruch

Denn das Töten und Selbsttöten gehört zum Menschen. Wer das eigene Böse anerkennt, kann es auch kleinhalten. „Das grundlegende Gesetz menschlichen Zusammenlebens ist das Verbot von Inzest und Mord.“ Der Mensch neige oftmals dazu, eigene Unzulänglichkeiten auf andere zu projektieren. Vielmehr sollte aber jeder seine negativen Eigenschaften annehmen.

Liebe ist ein Schlüssel zum gewaltfreien Leben

Ein Schlüssel zum gewaltfreien Zusammenleben ist die Liebe, denn sie ist Gegenpol zum Hass. „Wer seine eigene Aggressionen erkennt und anerkennt, kann auch die eigene Schuldfähigkeit anerkennen“, sagt Mathias Hirsch. Gesine Vogelsang von der evangelischen Kirchengemeinde in Jabel trug das Gedicht „Hoffnung auf Frieden“ vor. Für Ingrid Blüschke aus Glienicke bedeutet das Thema Frieden „das wichtigste, das es gibt.“

Die Veranstaltungsreihe findet am Dienstag, 1. September, um 20 Uhr ihren Abschluss. Am Weltfriedenstag wird zum stillen Gedenken mit Kerzen auf dem Brink in Jabel eingeladen.

