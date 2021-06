Heiligengrabe

Adrian und das Federvieh – das ist eine schöne Geschichte. Der neun Jahre alte Junge aus der Gemeinde Heiligengrabe ist seit drei Jahren begeistert bei der Sache. Auf dem Hof seiner Eltern fühlen sich Hühner und Enten wohl und Adrian kümmert sich täglich um die Tiere. Seit April tummeln sich dort auch Japanische Legewachteln.

„Wenn Wachteln schlüpfen, sind sie nur so groß wie eine Hummel“, sagt Adrian. Wuseln die ganz kleinen Küken umher, sieht das aus, als würden Walnüsse herumrollen. Jetzt haben sich daraus prächtige Tiere entwickelt.

Adrian aus Heiligengrabe kümmert sich täglich um seine Wachteln

Adrian fängt sie mit beiden Händen ein und umschließt sie – nur der Wachtelkopf lugt zwischen seinen Fingern keck in die Höhe. Egal wo der Blick hinfällt, die kleinen gefiederten Tiere hasten durch die Voliere. Kaum setzt ein Tier zum Sprung an, federn auch die anderen in die Höhe.

Die ausgewachsenen Wachteln lieben den Platz an der Sonne. Quelle: Christamaria Ruch

„Wenn eine Wachtel versucht, hochzufliegen, machen das die anderen nach“, sagt Adrian und lacht verschmitzt. Wenn ein junger Wachtelhahn das Krähen übt, krächzen seine Kollegen mit. Mehr als ein heiserer Ton ist allerdings noch nicht zu hören. „Das klingt komisch“, sagt der Neunjährige.

Immer nur Tiere im Kopf

„Adrian hat immer Tiere im Kopf und beobachtet alles sehr genau“, sagt sein Vater. Im Frühjahr heckten Vater und Sohn den Plan mit den Wachteln aus. Sie bestellten Eier, legten sie in die Brutmaschine und nach 16 bis 17 Tagen schlüpften die ersten flauschigen Gesellen.

„Die Temperatur in der Brutmaschine muss bei 37,85 Grad liegen“ sagt Adrian und sein Vater nickt. Auch für Adrians Opa ist dessen Tierliebe eine Freude. „Ich beobachte immer, wie Adrian sich um die Tiere kümmert, das ist eine schöne Sache“, sagt er. Für seinen Enkel hat er die Voliere aufgebaut.

Jedes Wachtelei hat eine andere Maserung. Quelle: Christamaria Ruch

Wachteln sind nach dem Schlüpfen so klein wie Hummeln

Die hummelgroßen Tiere sind nach dem Schlupf federleicht. Dann kamen sie in die Kükenbox und tauchten unter der Wärmelampe ab. „Jeden Tag hat Adrian die Box gereinigt und wieder neu mit Küchenpapier ausgelegt“, sagt seine Mutter.

Denn während der ersten drei bis vier Wochen ihres Lebens fressen Wachteln ihre Einstreu. Um das zu vermeiden, hilft der Trick mit dem Küchenpapier.

Adrian aus Heiligengrabe hat ein Herz für Tiere und kümmert sich jetzt auch um die Aufzucht von Japanischen Legewachteln. Quelle: Christamaria Ruch

„Gegen 17 Uhr legen die Hennen die Eier, warum das so ist, weiß ich nicht“, sagt Adrian, schnappt sich einen Eimer und sammelt die Minieier mit ihrer markanten Maserung ein. „Die Maserung sieht bei jeder Wachtel anders aus“, sagt Adrian.

Abtauchen: Die Wachtel hat ein gutes Versteck gefunden. Quelle: Christamaria Ruch

Haltung in der Voliere

Die Voliere bietet alle Vorzüge: Feldsteine aus dem Garten und Teile eines alten und vertrockneten Kirschbaumstamms bieten den Tieren Schutz. „Die mögen die Deckung“, sagt Adrians Mutter. Doch auch der Platz an der Sonne ist begehrt: Einige Wachteln haben einen Logenplatz eingenommen und genießen die Wärme.

An anderer Stelle lugt ein Tier unter dem Heu hervor. Einige scharren und kratzen in einem ausgestochenen Stück Wiese nach Asseln oder Würmern als extra Happen, andere picken das gemischte Futter. „Jetzt wird einmal in der Woche die Voliere richtig gereinigt“, sagt Adrian.

Auch das übernimmt er selbstverständlich. Nun bei der Wasserversorgung hilft sein Vater. „Das ist schwierig, den Behälter richtig aufzustellen“, sagt der Junge.

Einfach mal abhängen: Unterm Holz finden die Tiere gute Deckung. Daneben liegen frisch gelegte Wachteleier. Quelle: Christamaria Ruch

Adrian übernimmt Verantwortung für Tiere

„Für uns ist einfach wichtig, dass sich Adrian mit der Natur auseinandersetzt und Verantwortung übernimmt“, sagt Adrians Vater. „Er hat keine Playstation“, sagt Adrians Mutter. Der Junge aus der dritten Klasse wächst zugleich mit einer gesunden Einstellung auf. „Das Schlachten der Tiere und das Essen sind in Ordnung“, sagt er.

„Uns ist wichtig, dass Adrian den Respekt vor dem lebenden Tier hat, aber das Schlachten gehört zum Nahrungskreislauf. Hier wissen wir, dass es den Tieren gut geht“, sagt Adrians Vater.

Der Hof ist eine Oase für Tiere auf zwei und vier Beinen

Schon steht Adrian auf, macht sich auf den Weg zum Teich hinten auf dem Grundstück, streichelt kurz den Schafen über die Wolle und krault dem Hund das Fell. Aus dem Teich holt er eine Reuse und entlässt den kleinen Fisch wieder in die Freiheit: „Der muss noch wachsen“, sagt er und lächelt.

Von Christamaria Ruch