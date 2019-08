Jabel

Beim Dorffest in Jabel gibt es immer einen Anlass zum Feiern. War es im vergangenen Jahr das Gedenken an 700 Jahre urkundliche Ersterwähnung, weihten die Dorfbewohner in diesem Jahr ihre frisch sanierte Dorfstraße ein. Wie schon in den zwölf Jahren zuvor flitzten am Samstag wieder selbstgebaute Seifenkisten über die Piste.

„Auf der neuen Straße werden sicher neue Rekorde aufgestellt“, sagte Jabels Ortsvorsteher, Fred Wehland, der das Rennen jedes Jahr mit initiiert. Seine Hoffnung, dass bereits einige Zaatzker in Jabel für ihre eigenes Rennen in zwei Wochen übern werden, erfüllte sich allerdings nicht.

Zur Galerie Beim Dorffest gab es wieder das traditionelle Seifenkistenrennen. Acht Teilnehmer gingen in Jabel an den Start.

Bevor die acht Seifenkisten an den Start gingen, boten Stände rund um den Dorfanger Zeitvertreib. Es gab eine große Hüpfburg und Rutsche, Kinderschminken und die traditionellen Verkaufsstände der Anwohner. Die Frauen des Dorfvereins „Leben in Jabel“ hatten Kuchen gebacken und im Angebot. Musik kam aus der Musikkiste von DJ Günter Lutz.

Wie schon im vergangenen Jahr konnten Jabeler und Besucher ihr Geschick im Eierweitwurf unter Beweis stellen. 180 Eier, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen war, hatten die jungen Jabeler Initiatoren dafür besorgt.

Zum zweiten Mal gab es ein Eierweitwerfen. Die besten Werfer schafften über 29 Meter. Quelle: Christian Bark

Die Aufgabe bestand darin, die Eier soweit wie möglich zu werfen, sodass sie aber auch vom Wurfpartner gefangen werden. Dabei mussten die Eier heil bleiben. „Der Rekord liegt bei 29,20 Metern“, sagte einer der Initiatoren.

Raddurchmesser höchstens 50 Zentimeter

Am späten Nachmittag machten sich die Seifenkistenfahrer bereit. Bevor es losgehen konnte, prüfte Harald Fichte, ob die Fahrzeuge die Vorschriften einhalten. „50 Zentimeter Durchmesser dürfen die Räder höchstens haben“, erklärte er. Zudem mussten die Kisten mindestens vier Räder haben, wobei wenigstens zwei parallel zueinander stehen mussten.

Wieder mit einer Feuerwehr gingen Tobias Bröcker und sein Sohn Heinrich an den Start. „Wir hatten schon so viele Formen in der Vergangenheit“, erinnerte sich Tobias Bröcker. Zum Beispiel ein großes blaues Schwein aber auch einen fliegenden Teppich. Die Feuerwehr sei eine Hommage an die Jabeler Feuerwehr, die es im Ort nicht mehr gebe.

John-Dean Uhlig holte in diesem Jahr den Sieg beim Rennen. Quelle: Christian Bark

Erstmals mit dabei waren die beiden Söhne von Marvin Wehland, John-Dean und Jo-Jean Uhlig. Gebaut hatten die beiden Jungs ihre Kisten mit ihrem Vater, der seinerseits schon als Jugendlicher am Rennen teilgenommen hatte. „Da konnte ich den beiden einige Tipps mit auf den Weg geben“, sagte Marvin Wehland.

Siegerehrung nach dem 13. Seifenkistenrennen. Quelle: Privat

Die scheinen sich ausgezahlt zu haben. Denn John-Dean flitze allen Teilnehmern voraus und schaffte die weiteste Strecke. Dicht gefolgt von seinem Bruder, der Zweiter wurde. Der Preis für die schönste Seifenkiste wurde wieder per Publikumsapplaus und Jury entschieden. Hier konnte erneut Robert Reschke abräumen. Er fuhr mit einer „Jamaika-Kiste“ und war als Jamaikaner mit Rastalocken und Palmenhemd verkleidet.

Von Christian Bark