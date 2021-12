Heiligengrabe

Die Adventskonzerte haben im Kloster Stift Heiligengrabe schon Tradition. Laut Konzertorganisatorin Barbara Nürnberg gibt es diese schon seit 30 Jahren. Jeden Samstag vor dem zweiten Advent und am zweiten Advent direkt erklingen dann besinnliche Töne zur Weihnachtszeit.

So auch an diesem zweiten Adventswochenende. Am Samstag war das Trio „Amicantio“ in der Heiliggrabkapelle zu Gast. Bariton László Szabó und die Sopranistin Uta Meyer präsentierten dem Publikum Advents- und Weihnachtslieder in deutscher, ungarischer und rumänischer Sprache. Begleitet wurden die beiden Sänger von Katja Steinhäuser auf dem Klavier.

Die Heiliggrabkapelle war gut besucht. Quelle: Christian Bark

„Eigentlich hätten wir dieses Konzert schon im vergangenen Jahr geben wollen, doch wegen des Lockdowns war es nicht möglich gewesen“, sagte Katja Steinhäuser. Umso schöner sei es, dass die Veranstaltung dieses Jahr hätte stattfinden können.

Das war möglich, weil das Kloster Stift den Zugang nur mit entsprechender 2G-Regel (Geimpft, Genesen) zugelassen hatte. Das Konzert war am Samstag dennoch gut besucht.

Laut Uta Meyer stammt eine ganze Reihe an ungarischen Weihnachtsliedern ursprünglich aus dem deutschen Sprachraum. In Ungarn seien sie von den Bauern dann übersetzt und teilweise in den typisch ungarischen Rhythmus gebracht worden.

Mehr Adventskonzerte für 2022 geplant

Der ungarische Komponist Béla Bartók hatte das Exotische zudem in rumänischen Weihnachtsliedern entdeckt und später die Roman Kolinda-Dallamok komponiert, die die Sänger am Samstag ebenfalls zu Gehör brachten.

Am Sonntag spielten Marianne Boettcher an der Violine und Ursula Trede-Boettcher am Klavier unter anderem Werke von Bach, Mozart, Beethoven, Grieg, Mendelssohn Bartholdy und Smetana. Gedichte zum Advent ergänzten das Programm. Damit endete die diesjährige Konzertsaison im Kloster Stift.

Barbara Nürnberg möchte im kommenden Jahr am ersten und zweiten Adventssonntag zu Konzerten laden, wie sie ankündigte. „Eventuell zusätzlich am vierten Adventssonntag, auch für all diejenigen, die in der Weihnachtszeit allein sind“, sagte sie.

Die Sänger wechselten ihren Standpunkt. Quelle: Christian Bark

Der für den Samstag vor dem dritten Advent geplante Klostermarkt muss in diesem Jahr aus gegebenem Anlass ausfallen, wie Elisabeth Hackstein vom Kloster Stift informierte. Durch entsprechende Abstandregeln hätte sich das für die Standbetreiber nicht gelohnt. „Auch unser traditionelles Konzert der Chöre in der Stiftskirche ist leider abgesagt“, teilte sie mit.

Immerhin soll es am Heiligen Abend ab 17 Uhr eine Christvesper draußen vor der Stiftskirche geben. Für den zweiten Weihnachtsfeiertag ist ab 10 Uhr ein Abendmalgottesdienst in der Heiliggrabkapelle angesetzt.

Ebenfalls in der Kapelle soll am 31. Dezember ab 17 Uhr mit einem Gottesdienst das zurückliegende Jahr 2021 abgeschlossen werden.

Von Christian Bark