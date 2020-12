Heiligengrabe

Wer an ein Kloster denkt, verbindet damit Ruhe, Stille und Abgeschiedenheit vom Alltag. Doch in Zeiten der Corona-Krise erlebt das Kloster Stift zum Heiligengrabe diese verordnete Stille ganz neu. „Es ist, als wäre uns der Wind aus den Segeln genommen“, sagt Äbtissin Erika Schweizer.

Landauf und landab steht das öffentliche und private Leben seit März unter völlig neuen Bedingungen. Äbtissin Schweizer sieht den gesamten Ablauf im Kloster Stift „ausgebremst.“ Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit gehen, andere arbeiten von zu Hause aus. „Wir haben telefonisch Kontakt gehalten, die Kurzarbeit war Leidenszeit“, so Erika Schweizer.

Das öffentliche Leben im Kloster Stift zum Heiligengrabe lief in diesem Jahr auf Sparflamme

Veranstaltungen wie Seminare und Einkehrzeiten bis hin zu Führungen, Museumsbesuch oder Konzerte – alles musste im Frühjahr auf Eis gelegt werden. Erst Mitte Juni ging das erste Seminar an den Start, Anfang Juli begann die Sommerkonzertreihe. Der Lichtblick: Die Heiliggrabkapelle stand und steht nach wie vor tagsüber offen. „Wir haben uns trotz Corona-Krise montags bis freitags zum Mittagsgebet getroffen“, sagt Schweizer. Über Monate fand das abendliche Singen von „Der Mond ist aufgegangen“ auf dem Damenplatz Zuspruch.

Ausgefallene Veranstaltungen werden 2021 nachgeholt

„Ich bin dankbar, dass dieses Jahr zu Ende geht und hoffe, dass die drückende Corona-Last bald vorbeigeht“, sagt Schweizer. Die Vorbereitungen auf die Veranstaltungen in diesem Jahr sind aber nicht in den Wind geschrieben. „Wir holen die ausgefallenen Seminare und Einkehrzeiten im kommenden Jahr nach“, sagt Schweizer. Der Veranstaltungsplan 2021 liegt druckfrisch und in einer Auflage von 1500 Exemplaren vor. In den kommenden Tagen wird dieser verschickt. Auch das ist für die Äbtissin der Hoffnungsschimmer, dass es weitergeht.

Das Kloster Stift zum Heiligengrabe lädt Jahr für Jahr zu vielen Veranstaltungen ein. Quelle: Christamaria Ruch

Mit Musik, Tanz und Gesang gegen die Corona-Isolation angehen

Nun sollen die Menschen in die Atmosphäre der Advents- und Weihnachtszeit eintauchen und daraus Kraft schöpfen. Musik belebt und beschwingt, aber auch Tanzen taugt sehr gut, um „gegen die Windstille anzugehen“, sagt Schweizer. Denn „mit Musik, Gesang und Tanz kann man auch in den eigenen vier Wänden den Wind für die Segel ankurbeln.“

Viele Verlierer in der Corona-Pandemie

Kultur ist für die Äbtissin systemrelevant und prägt eine Gesellschaft: „Menschen werden von der Kultur berührt, sie finden sich darin wieder, tanken Kraft und finden darin eine Lebendigkeit“, ist sich Erika Schweizer sicher. Und hofft, dass für alle Menschen die drückende Corona-Last vorbei geht. „Wir jammern hier im Kloster Stift auf hohem Niveau“, weiß sie.

Wenngleich das Kloster Stift auf Sparflamme läuft, sieht sie in der Gastronomie, der Kultur und anderen Bereichen große Corona-Verlierer. „Trotz guter Hygienekonzepte mussten diese Einrichtungen Anfang November wieder schließen.“ Jetzt folgt der Einzelhandel. Die von der Bundesregierung geschnürten finanziellen Hilfspakete sind eine Sache. „Aber wer seinen Beruf und seine Berufung nicht ausleben darf, für den ist das schlimm.“

Auf Kontakte verzichten: Wenn aus Alleinsein Einsamkeit wird

Eine Alternative zum harten Lockdown ab 16. Dezember sieht Erika Schweizer aber nicht. „Die Infektionszahlen sind einfach zu hoch.“ Nicht jedem fällt der erneute Gang in die Isolation leicht, denn aus dem Alleinsein kann schnell Einsamkeit werden. Schweizer empfiehlt, Radio zu hören: „Damit holt man sich die Geselligkeit ins Haus und wird unterhalten.“ Auch der Besuch des Gottesdienstes trägt dazu bei, unter Leute zu kommen. „Rauskommen, etwas unternehmen und direkte Gemeinschaft erleben, all das ist wichtig“, so Erika Schweizer.

Der Herrnhuter Stern an der Klausur ist ein Lichtblick in der Advents- und Weihnachtszeit. Quelle: Christamaria Ruch

Singen ist eine Kraftquelle

Aus dem Singen schöpfen die Menschen Trost und Stärke, denn jeder Mensch wird anders beim Singen. Weihnachten ist für Erika Schweizer vor allem ein Fest des Singens. „Wir bewegen unsere Stimme, das überträgt sich auf den Körper und unsere Stimmung.“ Das neue Singeverbot in den Kirchen wegen der Corona-Krise wertet sie als „traurig und beschämend.“ Heiligabend ohne Gesang – eigentlich undenkbar. Wie in der Gastronomie, Kultur und Sport halten sich auch die Kirchengemeinden mit ihren Hygienekonzepten an die Corona-Auflagen. Dass nun Singen verboten wird, aber der Profisport im neuen Lockdown nicht zur Debatte steht, wertet die Äbtissin als negatives Signal an die Gesellschaft.

Corona und die Not in der Welt

Bei allem Leid, dass das Coronavirus auslöst, will Erika Schweizer aber auch den Blick auf die großen Zusammenhänge nicht verlieren. Sie hofft, dass nicht nur Angst der Begleiter ist. Vielmehr sollen Hoffnung und Gelassenheit zurückkehren. „Man muss Corona in die Relation setzen mit der Not in der Welt. Vor diesem Hintergrund erfährt das Coronavirus eine andere Dimension.“ Egal ob es hygienisch schwere Situationen in Flüchtlingslagern gibt oder die Umwelt ächzt – es gibt neben Corona auch andere schlimme Krankheiten wie Krebs, Infektionen durch multiresistente Krankenhauskeime oder Nervenerkrankungen.

Krankheiten nicht gegeneinander ausspielen

„Diese Krankheiten haben genauso ihre Bedeutung und können in der Behandlung nicht gegen Corona ausgespielt werden“, sagt die Äbtissin. Und: „Corona ist eine Fixierung auf eine Situation.“ Sie wünscht allen Ärzten, dem medizinischen Personal in Krankenhäusern und Seniorenheimen, dass sie trotz der enormen Belastungen auch Zeit für ihre Freizeit und Familien finden. „Jeder braucht die Distanz zu seiner Arbeit, um wieder Kraft zu tanken.“

Von Christamaria Ruch