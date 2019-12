Einbruchschutz: Sicher durch die dunkle Jahreszeit

Königsberg

In der Dämmerung und Dunkelheit pirschen sich Einbrecher heran. Dann beobachten sie, „ob Kevin allein zu Hause ist“, sagt Robert Fischer. Denn Diebe machen sich zunächst ein Bild vom Familienverhalten und sehen, wann sich wer und wo in den eigenen vier Wänden aufhält.

Alle vier Minuten ein Einbruch

Der Tag des Einbruchs fällt auf den Tag der Zeitumstellung Ende Oktober. „Dann erhöht sich schlagartig die Einbruchgefahr. Alle vier Minuten wird in Deutschland eingebrochen, vorrangig zwischen 16 und 22 Uhr“, warnt Robert Fischer. Er muss es wissen, denn der 36-Jährige arbeitet in der Polizeiinspektion Neuruppin im Bereich Technische Prävention. Vorträge zum Einbruchschutz gehören zu seinem Alltagsgeschäft.

„Außerdem berate ich persönlich die Leute vor Ort im Zuge der Ermittlungen oder nach einem Einbruch“, sagt Robert Fischer. Dann geht es auch um die individuellen Gegebenheiten und „welches Optimierungspotenzial vorhanden ist.“

Das Thema „ Einbruchschutz“ stellte er am Mittwoch beim Nachbarschaftstreff im Dorfgemeinschaftshaus in Königsberg vor. Dabei folgte er dem Wunsch der Senioren, denn sie möchten sich über dieses Thema ausführlich informieren.

Katz-und-Maus-Spiel

„Man kann jedes Jahr die Uhr stellen, denn wenn es dunkler wird, steigt die Einbruchrate an“, sagte Polizeihauptmeisterin Manuela Hennig. Die Revierpolizistin in der Gemeinde Heiligengrabe begleitete den Nachmittag in Königsberg. „Niemand ist vor einem Einbruch gefeit, lieber einmal mehr die Polizei anrufen, auch wenn sich viele dabei unsicher fühlen“, empfahl Hennig. „Es ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel und immer wieder gibt es neue Tricks“, räumte Robert Fischer ein.

Manuela Hennig und Robert Fischer punkteten bei den Senioren mit Informationen aus erster Hand. Quelle: Christamaria Ruch

Auch wenn die Einbruchszahlen in Ostprignitz-Ruppin (OPR) rückgängig sind, „ist ein enormer Anstieg an Einbruchsversuchen zu verzeichnen“, sagte Robert Fischer. 2017 gab es in OPR 563 Einbruchsdelikte; diese Anzahl ging 2018 auf 385 zurück. „Bundesweit sind die Einbruchszahlen von 2007 bis 2018 um 17 Prozent zurückgegangen“, so Fischer. Das Problem: „Der Fokus wird immer enger, Diebe schauen sich Häuser an, in die noch nicht in Einbruchsschutz investiert wurde“, sagte er.

Diebe kommen durch Fenster und Balkontüren

Besonders häufig wählen Einbrecher Fenster und Balkontüren zum Einstieg. 78 Prozent der Einbrüche erfolgen über das Aufhebeln von Fenstern und Türen. Robert Fischer brachte auch einen so genannten Freund der Einbrecher mit: Ein handlicher Schraubendreher gehört zur Grundausstattung von Dieben.

„Den habe ich auch“, sagte Besucher Rüdiger Klein. „Damit qualifizieren Sie sich als Einbrecher“, sagte Fischer und lachte. „Meist reichen zehn Sekunden und dann ist ein Fenster damit aufgehebelt“, so Fischer. Damit räumte er auch mit einem Klischee auf, denn Fenster werden nur ganz selten eingeschlagen, um einzudringen.

Rüdiger Klein durfte unter Aufsicht der Polizei ein Fenstermodell aufhebeln. Quelle: Christamaria Ruch

„Einbrecher nehmen sich alles aus dem Besitz, aber sie nehmen sich keine Zeit“, sagte Robert Fischer. Scheitern Einbrecher an Türen oder Fenstern, geben sie nach einigen Minuten auf. Rüdiger Klein durfte dann unter den Augen des Gesetzes vorführen, wie leicht ein Fenster älterer Bauart mit einem Schraubendreher aufgehebelt werden kann. Robert Fischer hatte dieses und andere Fenstermodelle mitgebracht.

„Es gibt sehr günstige Möglichkeiten, um sich vor Einbrüchen zu schützen“, so Fischer. Bei Fenstern, Roll- und Klappläden und Außentüren empfiehlt er einbruchhemmende Varianten der Widerstandsklassen RC 2. Denn diese werden zuvor einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen.

Einbrecher meiden das Licht

Fenster und Türen können auch nachgerüstet werden, dabei ist auf eine fachgerechte Montage der Sicherungen und Beschläge zu achten. Licht wirkt auf Einbrecher abschreckend, daher sollten einbruchgefährdete Bereiche am Haus und Zugangswege beleuchtet werden. Hecken am Haus sind zwar Sichtschutz, helfen aber auch Dieben, sich zu verstecken.

Von Christamaria Ruch