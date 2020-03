Alte Schmiede in Blandikow ist ein Ballast

Blandikow

Über die Zukunft der alten Schmiede am Ortsausgang in Blandikow in Richtung Papenbruch gehen die Ansichten auseinander. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates in der Dörbbtenne deutlich: Der Ortsbeirat und die Gemeinde in Heiligengrabe verfolgen unterschiedliche Ziele.

Schandfleck im Dorf

„Die alte Schmiede ist ein Schandfleck, wir sprechen uns für einen Abriss aus“, sagte Ortsvorsteher Jörg Meusburger. Anstelle dessen sollen nach dem Abriss auf dieser Fläche Bänke aufgestellt werden. Das Objekt befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Die Fenster sind mit Brettern zugenagelt, Feuchtigkeit macht sich im Objekt breit. Wiederholt sind dort Waschbären zu beobachten, die sich in dem Gebäude tummeln und wohlfühlen.

Gemeinde folgte dem Wunsch des früheren Ortsbeirates

Verena Bieder, Bauamtsleiterin in der Gemeinde, entgegnete bei der Sitzung: „Die alte Schmiede wurde auf Wunsch des früheren Ortsbeirates angeschafft, um sie kostengünstig zu sanieren. Diese Variante wurde bevorzugt.“ Da in der Gemeinde für die Umsetzung dieses Vorhaben keine Finanzmittel zur Verfügung stehen, kommt die Jugendbauhütte ins Spiel. „Es war ja bisher geplant, dass die Jugendbauhütte das Objekt herrichtet, anschließend sollte es Überlegungen über eine Nutzung geben“, erinnerte Bieder.

Dem Kauf folgte der Verkauf

In der Tat: Die alte Schmiede bewegt schon seit mehr als zehn Jahren den Ortsbeirat und die Gemeindeverwaltung. Im Jahre 2007 erwarb die Gemeinde Heiligengrabe erstmals das Objekt. Bereits ein Jahr später folgte wieder der Verkauf. Dies ergab eine MAZ-Nachfrage in der Gemeindeverwaltung. Die Gründe für dieses Vorgehen bleiben offen; die Gemeinde äußert sich dazu nicht.

Erst sanieren, dann Ideen zur Nutzung entwickeln

Auf Wunsch des damaligen Ortsbeirates trat die Gemeinde 2015 erneut in Aktion: Ein zweiter Kaufvertrag wurde abgeschlossen und das Objekt kam wieder in die öffentliche Hand. „Der Ortsbeirat sah darin eine einmalige Gelegenheit und wollte dann mit der Jugendbauhütte die Sanierung umsetzen. Erst nach der Sanierung wollte man sich beim Ortsbeirat Gedanken über die Nutzung machen“, sagt eine Mitarbeiterin der Gemeinde. Seitdem ist aber nichts in dieser Angelegenheit passiert. Bei der Ortsbeiratsitzung im Juli 2018 setzte das Gremium die alte Schmiede auf die Investitionsliste für 2019. In diesem Zuge sollten mit Hilfe der Jugendbauhütte die alten Fenster aufgearbeitet und der Außenbereich renoviert werden. Diese Planung lief ins Leere.

Gemeinde geht nicht auf Befindlichkeiten jedes neuen Ortsbeirates ein

„Wir können nicht auf die Befindlichkeiten jedes neuen Ortsbeirates eingehen, der eine befürwortet die Nutzung des Objektes und der nächste spricht sich dagegen aus“, sagte Verena Bieder. Sie sicherte bei der Ortsbeiratsitzung zu, dass „die Gemeinde den Kontakt zur Jugendbauhütte herstellt.“ Mit Blick auf die Verfügbarkeit öffentlicher Gebäude in Blandikow steht fest: Mit der Dörbbtenne steht ein ausreichend großes Objekt für die Allgemeinheit zur Verfügung – die alte Schmiede erfüllt keine Aufgaben.

Von Christamaria Ruch