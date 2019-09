Waldfrevel nach Jahren behoben

Herzsprung

Es ist vollbracht. Die tiefen Wunden, die vor rund 15 Jahren im Raum Fretzdorf-Süd in den Wald geschlagen wurden, heilen sichtbar. „Wir können hier wieder von Wald reden“, sagt Peter Jork, Leiter der Oberförsterei Neustadt im Landesbetrieb Forst – und blickt über einen noch jungen neuen Baumbestand.

Gemeinsam mit Dierk Meyer, dem Geschäftsführer der mecklenburgischen Forstbetriebsgemeinschaft Morizaner; Revierleiter Reinhard Helm; Jonny Dieck von der Unteren Jagdbehörde und den Waldbesitzern Ameli und Constantin von Brandenstein-Zeppelin unternimmt er an diesem Vormittag eine Tour durch den Wald – eine sogenannte Bereisung.

Zufrieden und erleichtert

Allen Teilnehmern ist die Zufriedenheit und Erleichterung anzusehen. Es ist der Schlusspunkt unter einem langwierigen Aufforstungsprozess. Alle wissen: Er hätte noch problematischer verlaufen können, als er es ohnehin schon war. Am Ende hatten die Forstleute und Waldbesitzer aber das Glück auf ihrer Seite.

Die Geschichte beginnt in den Jahren 2002 bis 2004. Da veranlasst der damalige Waldbesitzer einen rücksichtslosen Holzeinschlag, um die Erträge zu verkaufen. Zurück bleibt ein trauriges Bild: Einem Schachbrett gleich sind auf 81 Hektar 119 einzelne Flächen kahl geschlagen, meist nur unterbrochen von schmalen restlichen Baumbeständen.

Kein Kahlschlag unter zwei Hektar

Das hat System: Denn nur wenn der Einschlag unter einer zusammenhängenden Fläche von zwei Hektar bleibt, gilt er nicht als Kahlschlag. So will es das Brandenburgische Waldgesetz. Somit greift auch nicht die dort ebenfalls verankerte sogenannte Wiederbewaldungspflicht. Sie besagt, dass Kahlschläge innerhalb von drei Jahren wieder aufgeforstet werden müssen. Die MAZ berichtet damals von diesen zweifelhaften Einschlägen.

Die Brandenburgische Bodenverwertungs- und verwaltungsgesellschaft (BVVG) habe daraufhin die insgesamt 2000 Hektar große Waldfläche vom damaligen Besitzer „zurückgenommen“, wie Peter Jork sagt, und erneut zum Verkauf angeboten. Ameli von Brandenstein-Zeppelin aus dem hessischen Schlüchtern-Elm erwirbt 2011 eine Teilfläche von rund 620 Hektar. Für die „Wiederbewaldung“ wird in diesem speziellen Fall eine Frist bis Ende 2019 festgelegt.

Hier kommt Dierk Meyer ins Spiel. Denn die FBG Morizana agiert im Auftrag der neuen Waldbesitzer. Gemeinsam mit ihnen erarbeitet Meyer einen Plan, wie der zerstückelt kahl geschlagene Wald wieder gesund werden kann. „Das war eine nicht alltägliche Wiederbewaldung. Ich werde das hoffentlich nur einmal in meiner forstlichen Laufbahn tun müssen“, sagt er. Am Anfang geht es um grundlegende Fragen: Was kann hier wachsen, wie sollte man vorgehen?

Kiefer ist Baum der Wahl

Für den Fachmann ist die Kiefer der Baum der Wahl. Sie soll sich über die sogenannte Naturverjüngung wieder auf den kahlen Flächen entfalten. Das heißt, Sämlinge der umstehenden Bäume werden angetragen und wachsen zu neuen Bäumen heran. Um diesen Prozess zu begünstigen, wird der Boden aufgelockert.

Das Unterfangen gelingt. Geschätzt mehr als eine Million Sämlinge setzen sich im Boden fest. Nicht alle überleben. Aber bald schon sind viele Mini-Bäume auf den Flächen sichtbar. Ergänzend werden mehr als 60.000 andere Baumarten gepflanzt – unter anderem Douglasie, Eiche oder Buche. Umzäunungen, sogenannte Weisergatter, entstehen. Sie schützen vor Wildverbiss. „Wir hatten auch das Glück, dass es 2013 und 14 recht feuchte Frühjahre gab“, sagt Meyer. So können sich die Saat und die jungen Bäume gut entwickeln.

Mammutaufgabe in guten Händen

Die Oberförsterei Neustadt kontrolliert den Aufforstungsprozess von 2012 an jährlich. „2018 konnten wir auslassen, weil wir merkten, dass diese Mammutaufgabe in guten Händen ist“, berichtet Peter Jork. Im September 2019 folgt die „Abschlussbereisung“. Fazit: Alles bestens. Damit sei das Ganze für die Oberförsterei abgeschlossen.

Mehr als 100.000 Euro habe das gesamte Projekt gekostet – investiert von der neuen Besitzerin. Constantin von Brandenstein-Zeppelin kündigt an, künftig Windkrafträder vor Ort platzieren zu wollen. Die Lage entlang der Autobahn biete sich dafür an.

Auch wenn die Situation im Raum Fretzdorf/ Herzsprung gerettet werden konnte: Ähnliches kann jederzeit wieder passieren. „Es ist weiterhin möglich, kulissenartige Einschläge vorzunehmen, ohne gegen das Waldgesetz zu verstoßen“, sagt Fabian Blöchl, Sprecher im Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft in Brandenburg.

Verboten seien „Holzerntemaßnahmen, bei denen es zu freilandähnlichen Verhältnissen kommt“. Davon sei bei Flächen über zwei Hektar Größe auszugehen. Unter diesem Limit komme es darauf an, ob es ringsum einen Baumbestand gibt. Wenn ja, werde im Gesetz davon ausgegangen, dass dieser schützend wirkt und keine freilandähnlichen Verhältnisse entstehen. Wenn nicht, sei von freilandähnlichen Verhältnissen auszugehen.

Zwar habe die Landesregierung 2006 einen Entwurf vorgelegt, der eine Kahlschlagsgrenze von nur einem halben Hektar vorsah. „Es war aber der parlamentarische Wille, die Kahlschlagsgrenze bei zwei Hektar anzusiedeln, da davon ausgegangen wurde, dass unterhalb dieser Grenze keine Kiefernwirtschaft möglich sei“, so Blöchl.

