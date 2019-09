Ausgesetzte Kätzchen werden aufgepäppelt

Wittstock

Zwei Katzen-Kinder auf dem Weg der Besserung: Sie haben zwar verklebte Augen und sind verschnupft. „Aber sie fressen gut. Wir haben große Hoffnung, dass wir sie aufgepäppelt bekommen“, sagt Sven Galle von der Tierauffangstation in Papenbruch-Ausbau.

Zwei von vier Kätzchen in Papenbruch

Die beiden Katzen-Jungen sind zwei von insgesamt vier Jungen, die den wohl schwersten Start ins Leben hatten, der überhaupt denkbar ist. Sie waren am vergangenen Samstag in einer Kiesgrube bei Wilhelmsgrille (Stadt Kyritz) in einer verschnürten Plastiktüte buchstäblich weggeworfen worden.

Glück im Unglück: Ein Radfahrer fand das tierische Quartett noch rechtzeitig und verständigte die Polizei. Die sorgte dafür, dass zwei der Kätzchen ins Tierheim nach Papenbruch-Ausbau kommen. Die anderen beiden haben möglicherweise schon auf kurzem Wege ein neues Zuhause gefunden. Das ließ sich am Montag aufgrund wechselnder polizeilicher Einsatzkräfte nicht klären, wie Polizei-Sprecherin Dörte Röhrs sagt.

Am Montag beim Tierarzt

Am Montag hatten die beiden Kleinen einen Termin beim Tierarzt. Sven Galle schätzt das Alter der Kätzchen auf sieben Wochen. Er geht davon aus, dass sie vermittelt werden können, sobald es ihr Gesundheitszustand zulässt.

Die Polizei sucht indes den Tierquäler. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Von Björn Wagener