Der Holzaussichtsturm in Blumenthal ist immer einen Besuch wert. Nach 187 Stufen ist das Ziel erreicht. Die Plattform befindet sich in 36,4 Meter Höhe. Die Aussicht entschädigt für alle Aufstiegsmühen – der Panaromablick reicht in alle vier Himmelsrichtungen. Das macht den Turm so einmalig.