Bastelnachmittag für Groß und Klein

Herzsprung

Heiß her ging es beim Bastelnachmittag am Samstag im Dorfgemeinschaftshaus in Herzsprung. Dorthin hatte der Verein Dorfgemeinschaft Jung und Alt eingeladen. Die Gäste konnten sich am Brandmalen versuchen. Dabei werden mit einem heißen Malkolben kreative Motive oder Schriftzüge in Holzoberflächen eingebrannt. Silvia Last von der Kreativwerkstatt Muckout aus Kyritz hatte das nötige Equipment dabei. So konnten auch kleine Besucher gleich loslegen. Wer sich erst etwas herantasten wollte, ließ sich von einem Erwachsenen helfen. Wer wollte, konnte aber auch bei Kaffee und Kuchen einfach nur zuschauen.

Frauentagsfeier am 8. März

Der Verein ist bemüht, regelmäßige Angebote zu machen, die das Dorfleben bereichern. Die nächste Veranstaltung ist die Frauentagsfeier am 8. März ab 10.30 Uhr im Dorfgemeinscaftshaus.

Von Björn Wagener