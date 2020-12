Heiligengrabe

Geht es nach den Plänen in der Gemeinde Heiligengrabe, profitieren im kommenden Jahr fünf Ortsteile von den Finanzmitteln für die Straßenreparatur. In Jabel, Königsberg, Liebenthal, Papenbruch und Rosenwinkel liegen demnach die größten Schäden vor.

Für den Haushalt 2021 mit Haushaltssatzung sind 251.950 Euro für die Straßenreparaturen vorgesehen. Hinzu kommen Mittel in Höhe von 23.000 Euro für Bankette, Fugensanierungen und weitere Arbeiten. Für die Straßenunterhaltung sind 95.000 Euro veranschlagt. Die Gemeindevertreter sollen am Dienstag, 8. Dezember, bei ihrer Sitzung in Blumenthal den Haushalt und Haushaltsatzung 2021 verabschieden.

Bauausschuss in Heiligengrabe gibt grünes Licht für Straßenreparaturen

Die Mitglieder des Bauausschusses empfahlen der Gemeinde bei ihrer Sitzung am Dienstagabend in Heiligengrabe die Vorhabenliste. „Bei den Arbeiten sollen Ortsteile weder bevorzugt noch benachteiligt werden“, sagte Bauamtsmitarbeiter Arno Beck bei der Zusammenkunft. Es geht darum, je nach Straßenzustand die am meisten gefährdeten Bereiche auszuwählen. Dabei nutzt das Bauamt eine Prioritätenliste, die regelmäßig fortgeschrieben wird. Das Netz der gemeindeeigenen Straßen umfasst 110 Kilometer, so Beck.

Jabel und Papenbruch stehen auf der Liste

Die Jabeler Dorfstraße in Jabel soll von der Straßenreparatur profitieren. Sie sieht eine Teilsanierung mit Ausgleichs- und Deckschicht vor. 112.000 Euro sind dafür geplant. „Dann sind wir mit der Dorfstraße in Jabel fertig“, so Beck. Ähnlich ist das Vorgehen in Papenbruch einzuschätzen. Im Bereich Heideweg soll eine Teilsanierung der Straße mit Ausgleichs- und Deckschicht erfolgen. Ein Durchlass an dieser Straße muss erneuert werden. Für dieses Projekt sind 76.000 Euro kalkuliert. „In Papenbruch sind wir dann mit den Gemeindestraßen erst einmal fertig“, so Beck.

Zwei Wege in Königsberg sollen repariert werden

Der Schwarze Weg und der Barenthiner Weg in Königsberg sollen mit Hilfe einer einfachen Oberflächenbehandlung ertüchtigt werden. Dies ist eine kostengünstige Sanierungsvariante, um die Nutzungsdauer einer Straße um Jahre zu verlängern. Dabei werden größere Risse mit Split und Bitumen versiegelt und abgedichtet. Wasser kann in die Oberfläche nicht mehr eindringen, Frostschäden werden vorgebeugt“, erläuterte Arno Beck. Dabei handelt es sich um eine reine Schutzmaßnahme. „Es geht darum, Zeit bei den Straßenreparaturen zu gewinnen“, so Arno Beck. Beide Maßnahmen sind mit 17.450 Euro kalkuliert.

Durchlass am Koppelweg in Liebenthal

In Liebenthal soll im Bereich Koppelweg der Durchlass erneuert werden. Dies schlägt laut Planung mit 15.000 Euro zu Buche. Die gleiche Summe ist in Rosenwinkel für eine Teilsanierung im Bereich Weg der Ausgebauten vorgesehen.

Ausschussmitglied kritisiert die Auswahl der Projekte

Bei der Auswahl der Vorhaben kritisierte Ausschussmitglied Axel Fischer das Vorgehen der Gemeinde. „Die Verwaltung legt uns etwas vor, ich habe aber den Wunsch, an dieser Stelle mehr darüber zu diskutieren“, sagte er. Dabei vermisste er ausführliche Informationen, wie die Auswahl der Vorhaben zustande kommt.

Straßenunterhaltung wird fortgesetzt

Für den Bereich Straßenunterhaltung sind 95.000 Euro für 2021 vorgesehen. Seit 2007 legt die Gemeinde Heiligengrabe das Programm zur Straßenunterhaltung auf. Jeweils in Zweijahresscheiben werden die Aufträge an ein Unternehmen vergeben, um damit auch Kleinstreparaturen zu ermöglichen. Anlieger werden dabei nicht zur Kasse gebeten. „Die Bürger können sich in der Gemeindeverwaltung melden und uns über Standorte informieren, an denen Unterhaltungsarbeiten im kleinen Rahmen erforderlich sind“, sagte Arno Beck.

