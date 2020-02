Lieber spät als nie. Im Jahre 2000 wurde die Landesstraße 145 in Blumenthal erneuert. Jetzt setzt der Landesbetrieb Straßenwesen dort eine Ersatzmaßnahme um. Die Behörde klärt den Zeitverzug auf.

Manuel Ziehm pflanzt eine Winterlinde an der Landesstraße 145 in Blumenthal. Bei dieser Ersatzmaßnahme kommen 64 Bäume in die Erde. Quelle: Christamaria Ruch