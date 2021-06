Blandikow

Wird in Blandikow in diesem Jahr ein Erntefest gefeiert? Diese Frage bewegte den Ortsbeirat bei seiner Sitzung in dieser Woche. „Das ist heute der wichtigste Tagesordnungspunkt“, sagte Ortsvorsteher Jörg Meusburger.

Die aktuelle Corona-Umgangsverordnung in Brandenburg sieht weitere Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum vor.

Wunsch nach Erntefest in Blandikow

Dennoch geht der Ortsbeirat nun auf Nummer sicher und blickt nur in einem engen Zeitfenster nach vorn. Jörg Meusburger machte einen Vorschlag, der bei den Einwohnern in Blandikow auf eine breite Zustimmung trifft: „Wir können Mitte Juli noch eine Ortsbeiratssitzung planen, dann wissen wir genau, ob und wie ein Erntefest möglich ist.“

Dem stimmten die zehn Einwohner bei der Zusammenkunft zu. Auch wenn es am Ende auf eine abgespeckte Variante in Form eines Grillabends nur für das Dorf hinauslaufen sollte, sehnen sich die Einwohner wieder nach mehr Begegnung.

Baustelle Gehweg in Blandikow

Mit Blick auf die Investitionsplanung für 2022 hat der Ortsbeirat neben Arbeiten am Kriegerdenkmal an der Kirche auch eine andere Baustelle im Blick. Auf dem Gehweg in Blandikow befinden sich in unregelmäßigen Abständen Vertiefungen. Diese dienen zum Abfluss des Regenwassers und wurden 1998 halbkreisförmig in den Gehweg eingelassen.

Die Metallplatten auf dem Gehweg in Blandikow sollen wieder entfernt und dann zugepflastert werden. Dieses Vorhaben steht auf der Liste der Investitionsplanung für 2022. Quelle: Christamaria Ruch

Später kamen dann Metallplatten als Abdeckung dieser Bereiche hinzu. Damit sollte eine bessere Barrierefreiheit für Rollatoren und Rollstuhlfahrer erreicht werden. „Inzwischen fehlen einige Platten, andere sind kaputt und stellen eine Unfallgefahr dar“, sagte Jörg Meusburger.

Metallplatten sollen wieder entfernt werden

Der Ortsbeirat und die Einwohner sind sich einig, dass dieser Zustand nachgebessert werden soll. „Wenn wir die Platten herausnehmen und diese Bereiche zupflastern, haben wir Ruhe“, so Meusburger. Aufgrund der Abdeckung mit den Metallplatten wird auch die Reinigung des Zwischenraums erschwert.

„Nur bei Regen klappt das problemlos“, sagte Einwohner Norbert Schwarz. Er merkte auch an, dass mit der möglichen Pflasterung eine kostenaufwendige Investition verbunden ist. Dennoch besteht der Wunsch, dieses Vorhaben im kommenden Jahr in Angriff nehmen zu können.

Von Christamaria Ruch