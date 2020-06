Blesendorf

Früher war der Dorfteich mal der ganze Stolz des Ortes. „Wir hatten Schwimmschuhmeisterschaften und darin gebadet“, berichtete Brigitte Herscher, Mitglied des Ortsbeirats in Blesendorf. Doch seit einigen Jahren will beim Anblick des Gewässers keine Freude mehr aufkommen. Der Teich verliert stetig Wasser. „Da helfen auch einige Regentage nicht“, bemerkte Blesendorfs Ortsvorsteher Wolfram Hlouschek.

Der Teich hat etwa 1,20 Meter Höhendefizit. Quelle: Christian Bark

Auf der Ortsbeiratssitzung am Donnerstagabend sprach das Gremium noch einmal den Teich und machte sich ein Bild vor Ort. „Da fehlen mindestens wieder 1,20 Meter Wasserhöhe“, sagte Wolfram Hlouschek.

Im vergangenen Jahr hatten er und andere Blesendorfer zahlreiche Fische aus dem Teich geborgen und teilweise nach Zaatzke ausquartiert. „Da sind aber immer noch genug große Fische drin“, sagte der Ortsvorsteher.

In guten Zeiten hat der Teich sogar die Wasserentnahmestelle der Feuerwehr überflutet. Quelle: Christian Bark

Ein nun der Gemeinde Heiligengrabe vorliegendes Gutachten empfiehlt unter anderem, für die Fische eine Art Rückzugsort bei Wasserverlust zu schaffen – dazu müsste der Teich vertieft werden. Eine Alternative wäre die Komplettsanierung des Gewässers. „Die kostet aber 150.000 Euro. Das ist sicher viel Geld für die Gemeinde“, sagte Wolfram Hlouschek.

Teich wächst mehr und mehr zu

Bestimmte Vorschläge wie etwa das Abdichten des Teiches mit einer Folie sieht der Ortsvorsteher kritisch. „Das würde dem Uferbewuchs schaden“, so seine Vermutung. Der nimmt übrigens immer mehr zu – auch dort, wo mal Wasser war. „Da wachsen schon Pflanzen, die es hier noch nie gegeben hat“, sagte Brigitte Herscher. Das Zuwachsen des Teiches stellt für sie und den Ortsvorsteher derzeit das größte Problem dar.

An den Rändern wachsen immer mehr Pflanzen. Quelle: Christian Bark

Als eine mögliche schnelle Lösung für das Problem sieht der Ortsbeirat eine Teilsanierung beziehungsweise die Umsetzung eines Teilelements an. „Es könnte ein Brunnen gebohrt werden“, sagte Wolfram Hlouschek. Aus diesem könne bei Bedarf Wasser gepumpt und in den Teich gefüllt werden. „Damit wäre uns erst mal schon geholfen“, so der Ortsvorsteher. Die Lösung beanspruche die Gemeindekasse auch nicht so sehr. Die Kosten könnten Wolfram Hlouschek zufolge bei etwa 20.000 Euro liegen.

Wo der Brunnen genau gebohrt werden könnte, müsse dann mit Experten geklärt werden.

Von Christian Bark