Blumenthal

Eine Lücke für das Gedenken wird jetzt in Blumenthal geschlossen. Für die Opfer im Zweiten Weltkrieg aus Blumenthal, Dahlhausen und Horst wird an einer neuen Gedenktafel gearbeitet. Diese soll ihren Platz in der Heimatstube des Ortes finden und die vorhandene ersetzen.

Ortsvorsteherin Bettina Teiche informierte über dieses Vorhaben bei der Sitzung des Ortsbeirates am Mittwochabend im Bürgerhaus in Blumenthal. „Bisher fehlte hier im Ort noch eine richtige Gedenktafel für den Zweiten Weltkrieg“, sagte sie. Seit Herbst vergangenen Jahres nimmt das Vorhaben Konturen an. Damals erhielt Klaus Rollka aus dem Nachbarort Heidelberg (Gemeinde Groß Pankow) den Auftrag. Gemeinsam mit Bettina Teiche und Karmen Bork von der Heimatstube in Blumenthal verständigte er sich zunächst über die Details. Die finanziellen Mittel für das Vorhaben in Höhe von mehr als 600 Euro stellt die Gemeinde Heiligengrabe bereit, so Bettina Teiche.

Neue Gedenktafel für die Opfer des Zweiten Weltkrieges in Blumenthal

Klaus Rollka widmet sich in seinem Ruhestand dem weiten Feld der Schnitzarbeiten. Die Wahl fiel auf einen Rahmen aus Eichenholz. Auf der oberen Leiste hat er den Schriftzug „Unseren Opfern“ herausgearbeitet. „Es geht nicht nur um das Gedenken an die Kriegstoten, sondern auch um die Opfer des damaligen Systems“, sagt Klaus Rollka bei einem Besuch vor Ort. Auf der Tafel werden jedoch nur die Gefallenen namentlich dargestellt.

Eichenblätter und Blüten zieren den Rahmen. Quelle: Christamaria Ruch

Gedenktafel findet Platz in der Heimatstube Blumenthal

Diese Namen sind bereits auf einer provisorischen Fassung in der Heimatstube zu lesen, werden nun auf eine Platte gedruckt und in den Rahmen eingepasst. In allen vier Ecken des Rahmens befinden sich stilisierte Blüten. Dahinter verbirgt sich die Botschaft: Nach dem Weltkrieg blühte an allen Ecken und Enden das Leben wieder auf. Eine Sonne steht über dem Schriftzug „Unseren Opfern“ und ist ebenfalls sinnbildlich für eine bessere Zeit nach 1945 gemeint. Viele Stunden Arbeit stecken auch in dem Eichenlaub, das Klaus Rollka auf dem gesamten Rahmen aus dem Holz herausgeschält hat. Zum Abschluss wird der Rahmen mit einer Holzlasur versehen.

Termin für die Übergabe an die Heimatstube coronabedingt noch offen

„Noch ist offen, in welchem Rahmen die Gedenktafel an die Heimatstube übergeben wird“, sagte Bettina Teiche. Denn die aktuellen Corona-Beschränkungen lassen derzeit keine genauen Terminplanungen zu.

Von Christamaria Ruch