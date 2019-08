Heiligengrabe

Ihr Besuch in Ostprignitz-Ruppin hat Brandenburgs Sozialministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Donnerstagnachmittag auch nach Heiligengrabe geführt. Dort informierte sich die Ministerin gemeinsam mit der Linken-Bundestagsabgeordneten Kirsten Tackmann, dem Linken-Landtagswahlkandidaten Dieter Groß und Heiligengrabes Bürgermeister Holger Kippenhahn über die Arbeit in den Einrichtung des „Friedenshorts“.

Der diakonische Träger engagiert sich seit vielen Jahren im sozialen Bereich der Gemeinde. „Der Besuch war für die Ministerin wohl schon deswegen interessant, weil wir sowohl mit der Jugendhilfe, als auch in der Alten- und Behindertenhilfe im Ort aktiv sind“, sagte Stephanie Schütte, Fachberaterin und Koordinatorin für den Friedenshort im Bereich Jugendhilfe Region Ost.

Neben dem Altenpflegeheim und dem Bereich des Betreuten Wohnens lernte Susanna Karawanskij bei ihrem Besuch auch Bewohner der Einrichtungen kennen und kam mit ihnen ins Gespräch. Wie Stephanie Schütte bemerkte, ist besonders der Altenpflegebereich gut nachgefragt. „Wir führen hier schon Wartelisten für Plätze“, berichtete die Koordinatorin. 22 Plätze stünden derzeit zur Verfügung.

Standort hat an Attraktivität dazugewonnen

An Attraktivität hat laut Stephanie Schütte der Standort Heiligengrabe auch deswegen gewonnen, weil es mit dem Netto-Markendiscount-Markt seit zwei Jahren eine weitere Einkaufsmöglichkeit im Dorf gibt. Das werde auch von Müttern und Kindern geschätzt, die die neue 24-Stunden-Betreuung Mutter-Kind im Jugendhilfebereich in Anspruch nehmen.

Weitere Gesprächsthemen bei dem zeitlich knapp bemessenen Besuch war Stephanie Schütte zufolge auch das Bundesteilhabegesetzt. „Die Umsetzung in die Praxis wird uns künftig noch sehr beschäftigen“, so die Sozialministerin. Stephanie Schütte begrüßte den Besuch von Susanna Karawanskij. „Sie hat sich sehr interessiert an unserer Arbeit gezeigt“, sagte sie. Das sei wichtig für künftige politische Entscheidungen in diesem Bereich.

Von Christian Bark