Der Klosterladen in Heiligengrabe unterstützt mit dem Verkauf von gebrauchten Büchern die Katzenhilfe Prignitz. Es ist nicht das einzige Tierschutzprojekt, das so bereits Hilfe bekam.

Ralf Vierke schaut sich an einem der Tische des kleinen Büchermarktes am Klosterladen von Marlies Mauguin-Gröschel in Heiligengrabe (r.) um. Quelle: Björn Wagener