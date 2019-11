Das Bürgerhaus wird zum Dorfkino

Blumenthal

Eine neue Veranstaltungsreihe startet im Bürgerhaus in Blumenthal. Beim „ Familienkino“ wird einmal im Monat ein aktueller Film gezeigt. Los geht es am Montag, 11. November, um 19 Uhr mit dem preisgekrönten Film „ Gundermann.“

Bei dieser Kinoreihe arbeitet die Dorfkümmerin Deniz Öz mit Andreas Hahm-Gerling vom Dorfkino in Lögow zusammen. Hahm-Gerling verfügt über die Filmlizenzen und bringt den Film mit. Außerdem hat er die Tickets dabei – sie kommen klassisch von der Rolle. Über die Eintrittsgelder sollen die Kosten der Vorführung gedeckt werden.

Erwachsene zahlen 6 Euro und der ermäßigte Eintritt kostet 3 Euro und gilt für Besucher bis 14 Jahre. Die Karten werden direkt am Filmabend verkauft. Um die Vorführtechnik, Getränke, Popcorn und mehr kümmert sich eine Gruppe ehrenamtlicher Helfer in Blumenthal.

„Ich arbeite mit dem Verleihring Dorfkino Güstrow zusammen“, sagt Andreas Hahm-Gerling. Der 56-Jährige startete im Februar dieses Jahres mit seinem Dorfkino in Lögow und zeigt aktuelle Filme aus dem populären Kinoprogramm. „Ich kooperiere gern in der Region. Kino ist eine Kultur“, sagt er.

„ Gundermann “ hat viele Preise erhalten

Der Film „ Gundermann“ werde auf Wunsch der Blumenthaler gezeigt, sagt Deniz Öz. Der Film von 2018 erzählt die Geschichte des Musikers und Baggerfahrers Gerhard Gundermann (1955 bis 1998). Er machte sich als singender Baggerfahrer einen Namen, war inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit, wurde aber 1984 aus der Einheitspartei SED ausgeschlossen. Der Film von Andreas Dresen hat Preise auf nationaler und internationaler Ebene erhalten.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin stellte Blumenthal im Rahmen des Wettbewerbs „ Unser Dorf hat Zukunft“ einen Projektzuschuss für 2019 in Höhe von 5000 Euro bereit. Diese Mittel flossen in die professionelle Verdunkelung des Saals im Bürgerhaus. Die Rollos sind gerade installiert worden. Egal, ob dann Kino, Schwarzlichttheater oder Fußballübertragungen auf dem Programm stehen – mit der geeigneten Verdunkelung werden die Veranstaltungen attraktiver, ist sich Deniz Öz sicher.

Anfang 2018 flimmerten bereits zwei Filme über die Leinwand im Bürgerhaus und fanden Anklang. Damals arbeitete die Dorfkümmerin mit dem Filmverband Brandenburg zusammen. „Ich denke, das wird jetzt eine gute Veranstaltungsreihe, man muss immer am Ball bleiben und Ideen weiter verfolgen“, sagt Deniz Öz.

Weitere Filmvorführungen im Rahmen des „ Familienkinos“ sind am Montag, 9. Dezember, sowie am Montag, 13. Januar 2020, jeweils um 19 Uhr im Bürgerhaus in Blumenthal geplant.

Von Christamaria Ruch