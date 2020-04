Corona: Friedenshort Heiligengrabe fürchtet um das seelische Wohl der Behinderten

Heiligengrabe

Von heute auf morgen stellte im März die Corona-Krise das Leben in der Stiftung Diakonissenhaus Friedenshort in Heiligengrabe auf den Kopf. Die für die Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung so wichtige Tagesstruktur – einfach weggebrochen. Denn Schulen und Werkstätten mussten überall schließen.

80 Mitarbeiter im Friedenshort gehören zu den Alltagshelden

Seit Mitte März gehören die mehr als 80 Mitarbeiter in den stationären Wohnbereichen im Friedenshort in Heiligengrabe zu den neuen Alltagshelden. Was sie Tag für Tag für die 75 Bewohner leisten, ist allerdings keine Schlagzeile im herkömmlichen Sinne wert.

Anzeige

Eine überregionale deutsche Tageszeitung hatte einen Beitrag über den Friedenshort im Blick, aber weil dort niemand mit dem Coronavirus infiziert ist, erlosch das Interesse. Diese Erfahrung machte kürzlich Stephan Drüen, Einrichtungsleiter am Standort Heiligengrabe

Weitere MAZ+ Artikel

Schulen und Werkstätten sind geschlossen

„Die Herausforderungen wegen Corona sind vielschichtig“, sagt Stephan Drüen. Ein Krisenstab nahm im März in der Einrichtung seine Arbeit auf – vieles drehte sich zunächst um Pandemiepläne und Schutzausrüstungen.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Alle Mitarbeiter tragen jetzt Schutzmasken und erstmals auch Arbeitskleidung. „So eine Situation mit geschlossenen Schulen und Werkstätten hatten wir noch nicht“, sagt Stephan Drüen. Als Mitte März jeden Tag neue staatliche Beschränkungen kamen, „hat sich das auf die Bewohner übertragen“, sagt er.

Nervosität und Aggression macht sich breit

Nervosität, Aggression, aber auch Stille und Zurückgezogenheit der Bewohner sind der Gradmesser dafür. Besonders einschneidend für sie sind die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. „Wir mussten ihnen klar machen, dass alle Besuche, Schule und Werkstattarbeit wegfallen“, so Drüen.

Im Chaos behalten die Mitarbeiter Ruhe

„Ganz wichtig ist es, dass wir das Chaos wegen Corona nicht an die Bewohner weiter geben“, sagt der Einrichtungsleiter. Das ist gelungen - alle Mitarbeiter wissen um ihre Verantwortung für die Bewohner. Die Andachten, bei denen 70 Bewohner Sonntag für Sonntag zusammen kommen, müssen ausfallen. „Ich mache mir Sorgen. Das geistige Miteinander fehlt“, sagt Stephan Drüen.

Gewohnheiten und Sicherheiten

„Wenn Gewohnheiten und Sicherheiten wegfallen, reagieren die Bewohner aggressiv und nervös“, sagt Matthias Fickler, Erzieher und Autismusfachberater. Er ist im Haus „Sonnenland“ tätig und seit Ende vergangenen Jahres dort Hausleiter. Im „Sonnenland“ werden zwölf geistig und schwerst mehrfach behinderte sowie autistische Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 19 Jahren stationär betreut.

Das Coronavirus dringt langsam in das Bewusstsein Behinderter vor

„Wir verwenden Broschüren in leichter Sprache oder zeigen kleine Filme, um die Gefahren des Coronavirus zu vermitteln“, so Matthias Fickler. Aufgrund ihrer Behinderungen fällt es den Kindern schwer, die Dinge miteinander zu verknüpfen. Drei bis vier Wochen hat es gedauert, bis das Virus im Sprachgebrauch und häufiges Händewaschen im Alltag angekommen ist.

Alltag mit neuer Struktur

„Wir unterrichten die Bewohner in kleinen Gruppen, sind aber alle darin unerfahren“, sagt der Hausleiter. Und: „Wir müssen den Bewohnern eine Struktur ähnlich der Schule geben, um die destruktive Phase zu beenden.“

Die Mitarbeiter sind kreativ und ermöglichen eine individuelle Beschulung. Der Wald der Hohen Heide vor der Haustür ist jetzt regelmäßig Lernort. Töpfern, basteln, backen, Hauswirtschaft, Gartenarbeit, Sportparcours, Spaziergänge oder Zimmer gestalten stehen ebenfalls auf dem Stundenplan.

Bewohnerin Ulrike Kalkowsky (l.) kümmert sich freiwillig um die Gartenpflege im Friedenshort. Die ehemalige Mitarbeiterin Brunhilde Krause steht ihr dabei zur Seite. Quelle: Christamaria Ruch

Kontaktsperre zwischen Kindern und Eltern führt zu Entfremdung

Mit Einfühlungsvermögen gehen die Mitarbeiter auf das Kindeswohl ein. Niemand darf seit Mitte März Besuch empfangen. „Derzeit leidet kein Kind stark darunter. Aber was macht das nach sechs bis sieben Monaten mit ihnen? Auf Dauer wird das zu einer Entfremdung von ihren Eltern führen“, ist sich Stephan Drüen sicher.

Postkarten, Briefe oder Kurznachrichten über Messengerdienste sind nun der Kitt. „Die Bewohner haben Sehnsucht nach ihren Eltern, Schulfreunden und brauchen Liebe und Nähe. Da wird allen viel abverlangt“, sagt Stephan Drüen.

Trauer wegen fehlender Besuche

Die Trauer darüber kann in Aggression umschlagen. „Wir münzen diese berechtigte Wut in Bewegung um und lenken die Bewohner ab“, sagt Drüen. Auf längere Sicht geht jedoch ihre Gruppenfähigkeit verloren, befürchtet er. „Jeder Mensch braucht Nähe, hat die Sehnsucht, sich untereinander in den Arm zu nehmen, aber wir müssen den Sicherheitsabstand einhalten“, sagt Matthias Fickler.

Arbeit in der Tagesstruktur ist wegen der Corona-Krise auf Eis gelegt

„Wir führen viele Einzelgespräche mit unseren Bewohnern, alle Mitarbeiter sind dabei kreativ“, bestätigt auch Jana Kowalka, Leiterin in der Tagesstruktur im Friedenshort in Heiligengrabe. Dort betreut sie 25 Erwachsene.

Wegen der Corona-Pandemie ist die Arbeit in der Tagesstruktur auf Eis gelegt. Übergangsweise leitet Kowalka nun eine Wohngruppe für acht Bewohner mit Assistenzbedarf zwischen 30 und 70 Jahren.

Verbundenheit trotz Distanz

„Die einzelnen Gruppen stimmen sich bei der Raumnutzung gut ab, das bringt trotz der gebotenen Distanz auch Nähe und Verbundenheit. Die Ungewissheit wegen Corona führt auch zu Anspannungen“, so Jana Kowalka. Sie ist den Betreuern und Familienangehörigen dankbar, wenn sie auf Distanz den Kontakt zu den Bewohnern halten.

Die Sorge um die Mitarbeiter

„Ich hoffe, dass die Kräfte aller Mitarbeiter ausreichen, um diese schwierige Zeit zu schaffen“, sagt Stephan Drüen. Dabei ist ihm wichtig, dass die Mitarbeiter auf sich aufpassen, sich und ihre Familien im Blick behalten und trotz der wegen Corona gebotenen sozialen Distanz Beziehungen pflegen.

Lesen Sie auch:

Von Christamaria Ruch