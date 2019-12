Blumenthal

Unbekannte haben in Blumenthal drei Tonnen Kohlebriketts gestohlen. Der Diebstahl, der sich in der Heidelberger Straße ereignete, wurde am Sonntagmittag entdeckt, teilte die Polizei mit. Die Schadenshöhe wird auf rund 750 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun, wie die Täter die schwere Ladung abtransportieren konnten.

Von MAZonline