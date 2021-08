Jabel

Seit vielen Jahren lockt das Jabeler Dorffest mit einer ganz besonderen Attraktion. Einmal im Jahr flitzen dann die Seifenkisten, eine kreativer als die andere gestaltet, durch das historische Runddorf. Die Corona-Pandemie hat das Rennen und das Fest im vergangenen Jahr jedoch problematisch gemacht. „Wir hatten die Veranstaltung deshalb 2020 ausfallen lassen müssen“, berichtet Jabels Ortsvorsteher Fred Wehland.

Seifenkisten werden 2021 nicht durch Jabel flitzen. Quelle: Christian Bark

In diesem Jahr wollen die Organisatoren rund um den Ortbeirat und den Verein „Leben in Jabel“ das Fest jedoch stattfinden lassen. „Nur für Seifenkistenbauen und Üben war wegen der Pandemie keine Zeit gewesen“, so der Ortsvorsteher. Und so werden beim Dorffest am kommenden Samstag keine Seifenkisten vorfahren, dafür aber schicke Schlitten vom Wittstocker Oldtimerstammtisch.

Fred Wehland liebäugelt auch mit dem Gedanken, künftig bei den Stammtischen dabeizusein. Immerhin verfügt er seit einigen Jahren über zwei flotte Schlitten der Marke Barkas Framo. Einer befindet sich gerade im Aufbau, ein anderer ist schon fertig und knattert zu besonderen Anlässen durch die Gegend. Der Framo ist Baujahr 1951 und ein echter Hingucker.

Der Motorraum des Framo sieht fast wie neu aus. Quelle: Christian Bark

„Zu DDR-Zeiten haben viele Handwerker ältere Nutzfahrzeuge wie diese gefahren“, blickt der Malermeister aus Jabel zurück. Auch Maler hätten solche „ausrangierten Fahrzeuge“, die zuvor oft als Krankenwagen unterwegs gewesen seien, in ihre Dienste gestellt.

„Mich fasziniert diese Form aus den späten 40er und frühen 50er Jahren“, sagt Fred Wehland. An einer Seitenscheibe hat der Malermeister einen Zettel angebracht, der als Steckbrief für den Oldtimer dient. Am Samstag können Besucher des Festes unter anderem seinen Framo besichtigen. Bis zu zehn weitere Oldtimer sollen zum Fest noch anrollen.

Am Samstag lockt das Jabeler Dorffest. Quelle: Christian Bark

Los geht es um 14 Uhr. Dann gibt es am Dorfplatz Kaffee und Kuchen. Statt beim Autorennen können sich Besucher beim Gummistiefelweitwurf messen. „Es gibt attraktive Preise, zum Beispiel eine Kettensäge zu gewinnen“, kündigt Fred Wehland an. Für Musik wird das Team-Acoustic aus Kyritz sorgen. Getränke und Herzhaftes gibt es am Stand des Blandikower Gasthauses Meusburger.

Fred Wehland und die Jabeler freuen sich auf viele Gäste. Nach wie vor gelten Hygiene- und Abstandsregeln. Mit Blick auf kommende Dorffeste hofft Fred Wehland wieder auf das traditionelle Seifenkistenrennen, wie er sagt.

Von Christian Bark