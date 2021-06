Die marode Dorfstraße in Königsberg bewegt seit Jahren die Gemüter. Jetzt ist der Straßenbau beschlossene Sache. Dafür stellten die Gemeindevertreter in Heiligengrabe die Weichen. Worauf es nun ankommt.

Die Autofahrer werden am Anfang der Dorfstraße in Königsberg in Höhe der Kirche auf die Gefahren hingewiesen. Quelle: Christamaria Ruch