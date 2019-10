Drei Bewerber für sachkundige Einwohner

Heiligengrabe

Seit Gründung der Gemeinde gibt es in den politischen Gremien Heiligengrabes auch „sachkundige Einwohner“. Zu finden sind sie im Bildungs- und im Bauausschuss. „Berufen werden können für die Aufgabe jeweils zwei Einwohner der Gemeinde“, erklärte Heiligengrabes Hauptamtsleiterin Christiane Hamelow. Bisher habe es noch nie Probleme gegeben, zwei Freiwillige für die Aufgabe zu finden.

Das ist auch in dieser Legislaturperiode nicht der Fall – im Gegenteil. Statt bisher zwei gibt es nun sogar drei Bewerber für die sachkundigen Einwohner im Bildungsausschuss. Auf der jüngsten Sitzung des Gremiums stellten sie sich den Ausschussmitgliedern vor. Diese hatten dann im nichtöffentlichen Teil der Sitzung ihre Empfehlung an die Gemeindevertreterversammlung formuliert, die dann auf ihrer Sitzung am kommenden Dienstag, 29. Oktober, darüber befinden wird.

Hauptamtsleiterin Christiane Hamelow erklärte die Aufgaben der sachkundigen Einwohner. Quelle: Christian Bark

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hatte Ulrike Martz aus Heiligengrabe als sachkundige Einwohnerin den Bildungsausschuss unterstützt. „Wir haben zu Sachthemen Hintergrundinformationen geäußert und unsere Sicht der Dinge mitgeteilt“, erklärte sie dem Ausschussmitglied Robert Stolz auf dessen Frage, welche Aufgaben die sachkundigen Einwohner zuletzt erwartet hätten. Ulrike Martz ist Sonderpädagogin und möchte ihr Wissen auch weiterhin für die Gemeinde einbringen, wie sie betonte.

Ebenfalls schon, wenn auch vor einigen Jahren, war Harald Glöde aus Blumenthal sachkundiger Einwohner in der Gemeinde. Aber auch im Kreisfinanzausschuss. Der 52-Jährige ist Leiter des Pritzwalker Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasiums und will sich, wie er sagte, wieder verstärkt den Bildungsthemen in seiner Heimatgemeinde widmen.

Rederecht, aber kein Stimmrecht

Wenn er denn berufen werden würde, wäre die Aufgabe als sachkundiger Einwohner für Maik Koch aus Zaatzke eine Premiere. Der 34-Jährige ist Mitbebründer eines Start-ups und bereits für die Kita in Zaatzke sehr engagiert. „Wir hatten uns als Eltern in der Vergangenheit auch dafür eingesetzt, dass die Kita durchgängig geöffnet ist“, berichtete er im Ausschuss.

Er halte es für einen Vorteil, wenn der Standpunkt eines jungen, engagierten Elternteils mit in die Entscheidungsfindung einfließe. Mehr als Empfehlungen können die sachkundigen Einwohner nämlich nicht aussprechen. Ihr Rederecht ist beratender Natur, wie Christiane Hamelow erklärte. Die Entscheidung müssten dann die Ausschussmitglieder und letztlich die Gemeindevertreter fällen.

Im Übrigen dürften sachkundige Einwohner weder Angehörige der Gemeindevertretung noch Bedienstete der Gemeinde sein. „Mitglieder der Ortsbeiräte sind hingegen nicht ausgeschlossen“, informierte die Hauptamtsleiterin.

Für ihr Engagement erhalten die sachkundigen Einwohner pro Ausschusssitzung ein Sitzungsgeld von 15 Euro. Dafür haben sie jedoch die Pflicht, sich intensiv mit der Materie vertraut zu machen. Christiane Hamelow betonte in dem Zusammenhang die Relevanz dieser Unterstützung. „Es ist immer von Vorteil, zwei Meinungen mehr im Ausschuss zu haben“, sagte sie.

Von Christian Bark