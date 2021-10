Zaatzke

Der Stromversorger Edis verwirklicht in der Region immer mal wieder Projekte, um vor Ort Gutes zu tun und für sich zu werben. Über den Edis-Mitarbeiter Maik Koch war der Kontakt zum Fußballverein BSV Schwarz Weiß Zaatzke entstanden. Sein Kollege Hannes Hobitz überreichte den Kindern der F-Jugend jüngst 14 neue Trikots mit dem Schriftzug des Stromverkäufers.

Das passte laut dem BSV-Nachwuchsleiter Christian Pistol bestens, denn die alten Trikots hatten ihren Dienst schon über Jahre getan. „Die neuen Trikots haben die Kinder sogleich zu zwei Siegen beflügelt“, glaubt Christian Piskol. Nämlich einmal beim Pokalspiel in Zaatzke gegen Blau Weiß Rheinsberg (10 zu 8) und zuletzt im Punktspiel in Rheinsberg (8 zu 4).

45 Kinder spielen im BSV-Nachwuchs

Aktuell gibt es beim BSV neben der F- noch eine E-Jugend und seit einigen Wochen ganz neu die Bambinis. „Da spielen Kinder zwischen drei bis sechs Jahren“, sagt Christian Pistol. Insgesamt umfasse der Nachwuchs 45 Kinder.

Im Corona-Lockdown hatte der BSV den Kindern die Mitgliedbeiträge erlassen. Via Whatsapp gab es Übungsanleitungen. „Die Kinder sind aber froh, dass sie seit Mai wieder gemeinsam kicken dürfen“, so der Nachwuchsleiter. Nachwuchsmitglieder habe der Verein in der Krise keine verloren.

Von Christian Bark