Heiligengrabe

Ein bisher unbekanntes Eiben-Wäldchen ist jetzt am Wilmersdorfer Damm im Stiftsforst in Heiligengrabe entdeckt worden. Es ist etwa einen halben Hektar groß und fiel auf, als Forstflächen kürzlich neu kartiert wurden.

Förster Yves Kokott, künftiger Nachfolger von Birgit Helm als Stiftsförsterin, stellte in der Stiftsbibliothek des Klosters in Heiligengrabe Nachforschungen zur Historie dieses Wäldchens an – und fand Aufzeichnungen über eine längst verschwundene Klosterstifts-Försterei. Sie befand sich einst in der Nähe der Fundstelle der Eiben.

Sie lebten einsam im Wald

Förster Karl Zach, geboren 1888, war kurz vor dem Ersten Weltkrieg mit seiner Familie dort hingezogen. Sie wohnten bis 1941 einsam im Wald, vier Kilometer vom Stift entfernt, unweit der Straße von Wittstock nach Pritzwalk, am Weg nach Wilmersdorf. Es war ein typisches Vierseitengehöft mit preußischem Forsthaus, Scheune, Stallungen und großem Garten.

Die ehemalige Klosterstiftsförsterei wurde 1953 abgetragen. Quelle: Petra Rieger

Förster Zach kam es nicht nur auf maximalen Holzzuwachs an. Er war seiner Zeit voraus und gilt als Pionier der Dauerwaldbewirtschaftung. Dafür erntete er heftige Kritik von seinem Oberförster. Aber das störte ihn ebenso wenig, wie die Kritik, dass er zu selten in die Kirche gehe. Im grünen Wald fühlte er sich wohler. „Der Wald war seine Heimat“ steht auf seinem Grabstein.

Das Vermächtnis des Försters

Vielleicht war es Karl Zach, der die ersten Eiben dort gepflanzt hat. Sein Vermächtnis ist aufgegangen. Die Eiben haben sich selbstständig vermehrt und über die Jahre ist ein Eiben-Areal mit Bäumen unterschiedlicher Größen entstanden. Der Bestand verjüngt sich natürlich.

Yves Kokott, der seit 2019 im Stift tätig ist, und Revierförster Olaf Bergmann begutachteten den Eiben-Bestand jetzt genauer. Er ist ein wertvolles Gut im Stiftswald. „Die Eibe ist eine „Rote-Liste-Art“, sagt Kokott. Das heißt, sie ist sehr selten. Darüber hinaus liefert sie wertvolles Holz, ist biegsam, aber stabil. Früher wurden Langbögen und Armbrüste daraus gebaut. Durch den Export und die Nutzung zur Waffenherstellung war sie fast ausgerottet.

Die Eibe ist für mache Tierarten giftig. Heute werden aus ihrem Holz hochwertige Furniere hergestellt.

Mittel gegen Krebs aus der Rinde

Auch für medizinische Zwecke ist sie nützlich, so kann aus ihrer Rinde ein Heilmittel zur Krebsbekämpfung gewonnen werden. Die Eibe, 1994 Baum des Jahres, kommt mit wenig Wasser aus, eignet sich als Heckenpflanze, ist ökologisch bedeutsam und trägt zur Artenvielfalt im Wald bei. Deshalb wurde das Vorkommen dieser Baumart in Heiligengrabe als „ökologisch bedeutsamer Bestand“ klassifiziert.

Olaf Bergmann und Yves Kokott sind bemüht, das vermutliche Vermächtnis von Förster Zach zu erhalten und zu pflegen. Ein paar große Birken sollen weichen, damit die Eiben mehr Licht bekommen.

Von Petra Rieger