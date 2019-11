Heiligengrabe

Erneut ist es in der Ostprignitz zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Nachdem am Donnerstagabend bereits zwei Häuser in Wittstock von Dieben heimgesucht wurden, drangen Unbekannte nun am Samstag zwischen 16.30 und 18.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in Heiligengrabe ein.

Auf der Rückseite des Hauses wurde ein Fenster mit einem Stück Kaminholz eingeschlagen – so verschafften sich die Täter Zutritt. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht und diverse Behälter geöffnet. Die Eigentümer konnten noch keine Angaben zum gestohlenen Gut machen. Auch hier kam ein Kriminaltechniker zum Einsatz, um Spuren zu sichern.

Von MAZonline