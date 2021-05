Blandikow

Die alte Schmiede in Blandikow hat eine sehr wechselhafte Geschichte und damit zugleich auch Baugeschichte hinter sich. Doch die Quellenlage ist bisher relativ dürftig, wie Blandikows Ortsvorsteher Jörg Meusburger berichtet. Das dürfte sich in den kommenden Monaten ändern, denn das historische Gebäude ist nun Gegenstand einer Masterarbeit an der Technischen Universität (TU) zu Berlin. Verfassen wird sie Paula Kropius aus Königsberg im Studiengang „Historische Bauforschung und Denkmalpflege“.

Paula Kropius stammt ursprünglich aus dem Nachbarort Papenbruch und arbeitet als Restauratorin. Bei einem Lokaltermin ging sie in Blandikow mit ihren Mentoren und Gutachtern auf Entdeckungstour. Erstgutachter ist Thomas Drachenberg, der neben seiner Dozententätigkeit zugleich als Brandenburgs Landeskonservator bekannt ist, Zweitgutachter ist der Schweriner Archäologe und Bauforscher Tilo Schöfbeck. Ebenfalls dabei waren Jörg Meusburger, Ortsbeirat Matthias Schunke, Bernd Henning von der Jugendbauhütte in Heiligengrabe und Andrea Sonnleitner vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege.

Paula Kropius schreibt ihre Masterarbeit über Blandikows alte Schmiede. Jüngst ging sie mit ihren Mentoren auf Entdeckungstour vor Ort.

„Wir haben die Schmiede mit als Thema vorgeschlagen. Obwohl es keinen Denkmalstatus besitzt, ist das historische Gebäude gut für die Forschungen zu einer Masterarbeit geeignet, denn auch Nichtdenkmäler sind durchaus erhaltenswert“, erklärte Andrea Sonnleitner. Ihr Amt arbeite eng mit der TU zusammen, zum einen, um aus solchen Forschungen neue Erkenntnisse für ähnliche Bauwerke zu erhalten und zum anderen um Nachwuchs zu generieren.

Das bestätigte auch Thomas Drachenberg. Ziel sei es, den Nachwuchs in der Region zu halten, statt dass dieser in die antiken Stätten am Mittelmeer abwandere. Warum die Schmiede keinen Denkmalstatus erhalten hat, erklärte Andrea Sonnleitner bei der Innenbegehung. Zunächst einmal begutachtete die Gruppe um Paula Kropius das Gebäude von außen.

Diese Fenster wurden nachträglich zugemauert, wie Paula Kropius zeigt. Quelle: Christian Bark

„Ich habe bereits ein Fenster- und Türenkataster erstellt“, erklärte die Studentin. Ebenfalls führe sie ein Raumbuch, das unter anderem das funktionale Inventar erfasse. Den ältesten Teil der Schmiede schätzte Tilo Schöfbeck auch mit Blick auf die Fensterrahmung auf 150 bis 140 Jahre. Der Vorbau wird laut Paula Kropius zwischen 1900 und 1920 entstanden sein. Neben der Schmiede war in dem Gebäude noch eine Wohnung vorhanden. Diese war noch bis vor etwa 20 Jahren bewohnt gewesen. Die letzte Modernisierung sei 1992 mit dem Anschluss an das Telefonnetz erfolgt.

Kirchenchroniken sollen Auskunft geben

Noch bis vor etwa 65 Jahren soll sich nahe der Schmiede ein alter Friedhof befunden haben, worauf alte preußische Karten ebenfalls hindeuten. In Gesprächen mit dem Wittstocker Heimatforscher Wolfgang Dost war Paula Kropius auf die Chronik der Familie Griese aufmerksam gemacht worden. Ebenso will sie in Chroniken der Pfarrei Papenbruch und des Kirchenkreises in Kyritz nachforschen. Ihre Mentoren und Andrea Sonnleitner empfahlen ihr zudem, ältere Menschen im Dorf zu befragen. „Irgendwann sind die Zeitzeugen weg und mit ihnen ihre Erinnerungen“, erklärte Thomas Drachenberg.

Die Elektrokästen stammen aus dem Jahr 1981. Quelle: Christian Bark

Im Gebäude selbst sind noch zahlreiche Funktionselemente einer Schmiede vorhanden. Etwa die Esse, die aber vermutlich nicht immer dort stand, weil sich hinter ihr zugemauerte Fenster befinden. Auskunft über die Elektrisierung geben Stromkästen aus dem Jahr 1981. Rätsel gibt etwa ein Schacht mitten im Raum auf. Am Vorbau ist das morsche Dach schon teilweise eingestürzt. Ob und wie dieser sowie welche Elemente noch erhalten werden sollen, ist ebenfalls Gegenstand der Masterarbeit. Weil die Innenausstattung der Schmiede nicht mehr allzu gut erhalten ist, hat das Gebäude unter anderem keinen Denkmalstatus erhalten, wie Andrea Sonnleitern erklärte.

Jugendbauhütte will Umbau im Sommer beginnen

Paula Kropius will in der Arbeit zugleich Möglichkeiten der Restaurierung und Erhaltung sowie der Nachnutzung des Gebäudes erörtern. Über die Nachnutzung war zuletzt immer wieder im Ortsbeirat diskutiert worden. Zuletzt hatte sich Jörg Meusburger mit der Jugendbauhütte zusammengetan, auf dass diese aus der Schmiede einen Rastplatz für Radfahrer gestalten möge.

Paula Kropius schreibt ihre Masterarbeit über die alte Schmiede in Blandikow. Quelle: Christian Bark

„Wir müssen sehen, ob wir den Vorbau erhalten“, sagte Bernd Henning. Das Gebäude soll nach seiner Umgestaltung im Stile der Gerichtslaube am Wittstocker Rathaus möglichst wenig Wartungsarbeiten benötigen, der Nichtdenkmalstatus komme den Umbauplänen wegen damit verbundener geringer Auflagen zugute. Aufgrund der Corona-Krise hatte die Jugendbauhütte mit den Arbeiten noch nicht beginnen können. „Wir planen aber, im Sommer das Dach runterzunehmen“, kündigte Bernd Henning an. Perspektivisch soll der Umbau 2022 fertig sein.

Paula Kropius hat ihren Mentoren zufolge ein Jahr für ihre Masterarbeit Zeit. Dabei wird sie sich eng mit der Jugendbauhütte abstimmen müssen, damit auch alles Erhaltenswerte erhalten bleibt. „Denkbar ist auch, Elemente wie etwa die Esse mit Infotafeln zu versehen“, sagte die Studentin.

