Heiligengrabe: Lebenslinien kreuzen sich im Kloster Stift

Als Renate Höppner im Februar 1990 von ihrem Mann zum ersten Mal einen Rosenstrauß zum Geburtstag erhielt, löste das ein Missverständnis bei ihrer Westverwandtschaft aus. Warum verschenkte Reinhard Höppner all die Jahre zuvor keine Rosen? Jeder Ostdeutsche weiß sofort, dass es vor 1989 unmöglich war, im Februar Rosen zu kaufen.

Diese Erinnerung steht in dem Buch „Wunder muss man ausprobieren. Der Weg zur deutschen Einheit“ aus der Feder Reinhard Höppners. Er war von 1994 bis 2002 Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt und starb 2014. Äbtissin Erika Schweizer beendete mit dieser Episode am Mittwochabend den ersten Ost-West-Gesprächskreis im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Und stimmte schon auf den nächsten Ost-West-Gesprächskreis am 1. Juli ein.

Jeder Besucher wird zum Hauptdarsteller

Bei diesem Veranstaltungsformat dreht sich alles um 30 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung. „Einander Geschichte(n) erzählen an einem Ort, der Geschichte(n) erzählt“, betitelt Erika Schweizer die Reihe. Acht Frauen und Männer sind die Hauptdarsteller am Mittwochabend - jeder Besucher wird zum Erzähler. Dabei stehen die Erinnerungen an den Mauerfall am 9. November 1989 im Zentrum.

Nur eine Frau aus dem Osten ist dabei

Die Äbtissin bedauert, dass mit Grit Westphal nur ein Gast mit DDR-Wurzeln in der Runde sitzt. Die Lebenslinien finden für zwei Stunden zueinander, behutsam beginnt der Gesprächsfluss. Die Zugewandtheit in der Runde steckt voller Dynamik und Offenheit füreinander.

Von der Wucht des Moments mitgerissen

Veronika Schmidt und Thea Römer reisen extra aus Berlin an, um zu erzählen. „Ich lebte damals schon in Berlin, sah am 9. November die Menschen mit Sekt, Kerzen und Tränen im Fernsehen und verstand nicht, warum alle so sentimental waren“, sagte Veronika Schmidt. Als sie sich nachts unter die Massen mischte, ahnte sie nicht, „welche Wucht dieser Moment hat.“

Stimmung aus der Zeit des Mauerfalls wirkt bis heute nach

Thea Römer erinnert sich vor allem an eine Begegnung kurz nach dem Mauerfall. „Ich sah Leute auf der Straße wie in einer Prozession, aber da war nicht mehr dieser Überschwang. Sie gingen in Richtung Kudamm, konnten sich die Glitzerwelt nur ansehen“, sagte Römer. Diese Stimmung ist stets präsent.

Die Lebenslinien der Besucher kreuzten sich für mehrere Stunden beim Gesprächskreis im Kloster Stift. Quelle: Christamaria Ruch

„Bis heute habe ich das so in Erinnerung, ich ahnte, wie die Menschen aus dem Osten betrogen werden.“ Diese Ohnmacht von damals brach nun wieder hervor, so dass Thea Römer unter Tränen erzählte. „Bei aller Freude über die Freiheit haben Sie gesehen, was den Menschen alles weggenommen wurde“, sagte Erika Schweizer und fing den Moment auf.

Oktober 1989 ist wichtiger als der Mauerfall

Grit Westphal studierte 1989 in Dresden. Viel wichtiger als der 9. November ist für sie der Oktober 1989. Sie sah Wasserwerfer der Armee, Übergriffe auf dem Hauptbahnhof in Dresden und zum Geburtstag der DDR die Premiere von „Fidelio“ in der Semperoper. „Draußen und drinnen erlebte ich das Gleiche, Stacheldraht gehörte zum Bühnenbild und prägte auch die DDR. Das wühlte mich auf“, sagte Westphal.

Heute in Heiligengrabe zu Hause

Dennoch hatte sie nie das Gefühl, mit der Stasi abrechnen zu müssen. „Ich habe zweimal gefragt, es gibt keine Akte über mich.“ Nach dem Studium nahm sie eine Arbeit in der Wasserwirtschaft in Neubrandenburg auf. Sie bekam zwei Kinder, wählte für sie einen Waldorfkindergarten. „Das lag an meinem persönlichen Trauma mit dem Kindergarten in der DDR.“ Seit einem Jahr lebt Westphal in Heiligengrabe.

Das Kloster Stift zum Heiligengrabe ist Treffpunkt für den Ost-West-Gesprächskreis. Dabei tauschen die Besucher persönliche Erinnerungen rund um Mauerfall und Wiedervereinigung vor 30 Jahren aus. Quelle: Christamaria Ruch

Im Osten den Anker werfen

Dort wohnt seit mehreren Jahren auch Reinhild Winkler. „Ich war kurz nach dem Mauerfall bereit, im Osten vor Anker zu gehen, aber das war damals noch zu früh.“ Sie war politisch aktiv und engagierte sich im Naturschutz auf Bundesebene.

Weit weg von der innerdeutschen Grenze

Je größer die eigene Entfernung 1989 zur Grenze war, umso weniger berührte der Moment des Mauerfalls. Darin waren sich Elisabeth Hackstein, Angelika Schiller und Karl Balatka einig. „Erst als ich 2004 nach Heiligengrabe kam, konnte ich das alles nachvollziehen“, sagte Hackstein. „ Süddeutschland war weit weg vom Leben in der DDR, das spielte keine Rolle“, so Angelika Schiller aus dem Raum München. Sie bedauert, heute zu ihren Hausnachbarn aus Ostdeutschland keinen Kontakt zu haben, obwohl sie diesen offen begegnet. „Erst mit den ersten Rückblicken im Fernsehen einige Jahre nach dem Mauerfall berührte mich das Thema“, räumte Karl Balatka ein.

Der nächste Ost-West-Gesprächskreis ist am Mittwoch, 1. Juli, um 18.30 Uhr im Stülersaal des Kloster Stift zum Heiligengrabe.

